美網︱拿度今年大滿貫首被擊敗　賽後心灰：「不知何時回來」

美國網球公開賽（美網）男單16強，拿度與美國球手迪亞科（Frances Tiafoe）鬥足4盤，終以4：6、6：4、4：6、3：6被擊敗，吃下今年在大滿貫首場敗仗，也令他未能追逐破紀錄的第23項大滿貫錦標。

賽後腳傷纏身的拿度再度萌生退意，直言不知何時才能重返球場。



美網16強，拿度被美國球手迪亞科擊敗。（Getty Images）

拿度在美網前，今年大滿貫未嘗敗績，連贏澳網和法網後，溫布頓亦晉身四強，只因腹部傷患退賽，未曾在賽場被擊敗。今屆美網由於沒有注射新冠疫苗的祖高域未能入境參賽，拿度被看好能第五度封王。

然而16強面對迪亞科，比賽下來戰情不似預期，盤數追平1：1後，又再落後。關鍵第4盤局數領先3：1、盤數看似可以追平2：2之時，迪亞科發力連贏5局終結比賽，搶得8強一席。能夠擊敗奪標大熱，連迪亞科本人也覺難以置信，這位22號種子賽後將球拍拋到地上，雙手掩面，一臉驚喜。

拿度落敗後萌生退意。（Getty Images）

拿度：我不知何時能回來

即使今年大滿貫戰績亮麗，拿度腳傷長期纏身，贏得法網後曾稱能作賽全靠打針止痛，受傷的腳已無感覺。他今年除四大滿貫外，參加的比賽寥寥無幾，或許由於傷患原因，加上太太懷孕、拿度即將首度做爸爸，今仗落敗後似有退意，「我需要回去，需要處理好一些事和生命，然後我不知道何時能夠回來。」

「我會嘗試為心理上作好準備，當我感到可以再度作賽，便會重返球場。」拿度原定9月23至25日在倫敦與網球另外三位天王費達拿、祖高域和梅利出戰利華盃（Laver Cup）。溫布頓4強退賽後，美網前他只參加過辛辛那堤公開賽並在次圈出局。今屆美網他在頭兩圈均要打到第4盤，贏得並不輕鬆，到第3圈對法國球手加斯基特才有起色。

今仗被迪亞科擊倒後，拿度說，「分別顯而易見，我打了一場差勁比賽，他打出一場精彩賽事。」36歲的泥地王稱，「我已有一段長時間不能持續在高水平作賽，我的動作不夠快，他很多時能夠很早擊球，我無力還擊。」

拿度還指出，「網球是個關於位置的運動，你必須要非常非常快和非常年輕。我已不再處於那個位置。」