足球熱話︱碧咸七旋斬重現！　Romeo比賽複製父親神技罰球破網

碧咸七旋斬重現！「萬人迷」上載一條短片，穿上國際邁亞密球衣的碧咸次子Romeo，為球隊主射罰球，皮球極速越過人牆漂亮地彎入網窩，入球甚有乃父風範。

碧咸開心地留言：「我個仔Romeo為國際邁亞密二隊射入首個入球，真是個驕傲的時刻。」他大讚兒子的罰球射得漂亮，期待他取得更多入球。



Romeo主射罰球甚有父親碧咸風範。（Instagram）

碧咸一直希望至少一名兒子能繼承衣缽當足球員，可是三子均不想當職業球員，曾令他沮喪不已。出乎意料的是，成為美職聯球隊國際邁阿密班主，全家移居當地後，次子Romeo重拾對足球熱情。

他在父親旗下的國際邁亞密青年軍效力，這支球隊二軍出戰美職聯2022年新成立的MLS Next Pro，相當於美國職業足球聯賽的第三級別比賽，當中包括美職聯20間球會的預備組加上一支獨立球隊 Rochester New York FC。

碧咸分享Romeo罰球破網片段：

碧咸招牌罰球重現

美國時間周日晚上Romeo為國際邁亞密二隊上陣，對戰奧蘭多城B隊。國際邁阿密二隊13分鐘便落後，但最後20分鐘他們連入3球反勝。穿上37號球衣的Romeo，先為隊友波基連（Shanyder Borgelin）送上助攻，射入2：1反超前一球，繼而主射罰球入網，為球隊鎖定3：1勝果。

碧咸2013年在巴黎聖日耳門掛靴後，全家重返英倫，2014年Romeo與兄長Brooklyn和弟弟Cruz一起加盟阿仙奴青年軍。可是一年後Romeo跟爸爸說不想再踢足球，令萬人迷心情複雜，「我一方面感到很傷心，另一方面同時又感到如釋重負。他有其他想追求的事情，我喜歡這樣。」

按圖放大：Romeo努力踢足球

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碧咸向來是個廿四孝爸爸，Romeo當時突然愛上網球，他不止花3萬英鎊在家興建網球場，還聘請梅利、禾絲妮雅琪等名將當兒子星級教練。

到兒子回心轉意重新愛上足球，他再次花錢重新裝修，將家中後花園改建為一個5人足球場，並時時陪兒子練波。

Romeo的水平和成就，當然難以跟爸爸碧咸相提並論，放下足球多年，當年在阿仙奴青年軍較他年長一歲的布卡約沙卡，已是阿仙奴和英格蘭著名球星。不過他仍只得19歲，在美國另闢蹊徑，說不定能登上美職聯舞台，成為職業足球員。