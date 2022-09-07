亞協盃｜東方出局盧比度仍樂觀　「本身就沒人預期我們可晉級」

東方龍獅周二晚（6日）在亞協盃跨區4強作客烏茲別克球隊索迪亞拿，到85分鐘才失波，最終以1球僅負。

主帥盧比度賽後談及東方所處的困境，但他對未來仍然樂觀。



從比賽數據來說，這場亞協盃跨區4強的戰況或許一面倒：索迪亞拿22次射門對東方的4次、控球比率也是七三之比，但盧比度賽後坦言只以1球之差落敗，已覺滿意：「索迪亞拿在下半場曾停止壓逼，我曾覺得我們能靠反擊入球，卻反而失了一個精彩的入球。」

索迪亞拿在完場前5分鐘打破僵局，令東方全場努力防守未竟全功。（AFC）

東方今季陣容變動大、多名本來的主將都離隊，港超開季之時更只得20名球員，及後才重簽亞歷斯祖。盧比度被問及沒有用盡5個換人名額，他指後備席上球員本來就不多（共7人），「有些是15、16歲的球員，他們並不適合踢這場比賽，要求他們落場改變戰局是很難的。」

他也指出，這場僅是東方8個多月來的第4場比賽，「所以十分難踢」，又指出烏茲別克的足球水平本身較香港優秀許多，「索迪亞拿很強，陣中也有國腳級球員、並擁有不俗資源，有好的訓練中心、球場和球迷，而且烏茲別克本身世界排名77，較香港的147名前得多，本地球員已經夠出色，他們應該很容易便能打入決賽。」

盧比度賽後談到東方的困境，但同時也對未來充滿希望。（東方提供）

談到東方球員，盧比度點名稱讚黃梓浩，「我的左翼球員，我為他而驕傲」，也盛讚一對中堅及門將葉鴻輝，「畢竟他們面對的是這種水平的前鋒，每一球長傳、每一次對抗、射門，都不易應付。」

對於未來，他充滿信心，表示希望球隊吸取今次經驗後，回到香港能有更好演出：「東方很努力才走到這一步，本身沒人預期我們能由小組賽出線、擊敗理文和台南市FC，但我們已證明這種想法是錯的。面對索迪亞拿，球員以表現證明他們能跟對手平起平坐，對他們來說是很好的經驗，希望他們能用今次所學去改善香港足球，每天與這班球員緊密合作，我看到他們的優厚潛質。」

黃梓浩全場表現落力、數次表演個人突破，雖然為輸波而失望，仍獲主帥盧比度點名稱讚。（東方提供）

東方中場胡晉銘則指，球隊走到這一步已算幸運：「作客來到這樣的環境，但對手也不是強得無法應付，我們做到賽前部署、也能造出攻勢，但進攻是老毛病，需要改善。」他也期望這場比賽能幫助球隊在本地賽的表現：「主要是要快點谷起狀態，踢這些高強度賽事對我們來說是好的，希望會更有狀態去應付之後的超聯比賽。」