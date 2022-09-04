港超聯︱港會取兩季以來首勝：不在意外界批評　深水埗向球迷致歉

深水埗足球隊跟香港足球會今季首度亮相港超聯，大部份球員有正職在身的港會，憑前港腳基奧把握身高優勢，取得不少甜頭，這位中鋒更射入全場唯一入球，擊敗擁有主場之利的深水埗，搶得重返港超兩年以來的第一勝。



深水埗曾於2011/12年球季角逐港甲（當時頂級聯賽），最終一年後便降班收場，球隊相隔10年後再返頂級聯賽，正選中梁星耀、羅港威、劉浩霖、陳靜謙跟倒戈的屠俊翹都有港超經驗。

最值得留意是回流香港、首度亮相港超的杜國榆，今日跟弟弟杜國樑各為其主，合演「兄弟對決」。

杜國榆（左三）今日跟弟弟杜國樑（左四）各為其主，合演「兄弟對決」。（袁志浩攝）

前港腳基奧重返港超 射入12碼奠勝

港會亦有積施利、溫俊跟基奧等本地球迷熟悉的臉孔，球員身型平均比深水埗高大，靠兩翼出波及死球製造威脅。上半場兩隊爭球時多次肢體碰撞，簡兆威侵犯溫俊領黃，差點釀成雙方衝突；杜國榆跟基奧也踢出火藥味，球證示意他們握手示好，兩人卻大力擊掌了事。

戰至25分鐘，羅賓士高禁區內傳中省中鄧港桁右手，球證廖國文直指12碼點，基奧操刀雖被屠俊翹捉到路，但仍取得他重返港超後首個入球，助港會領先1：0。這位前港足中場稍後離門30多碼控定轉身放冷箭，幾乎考起失位的屠俊翹，也贏得現場球迷掌聲。

前港腳基奧射入12碼，為港會一箭定江山。（袁志浩攝）

深水埗多踢一人仍無法扳平

深水埗中場傳送連番斷纜，上半場僅得翼鋒泰亞高較活躍，此子尾段左路推入中路起腳省中人柱邊出界；完半場前羅港威把握港會守衛踢空氣，禁區內大力狂抽又高出。

換邊後兩隊節奏放慢，埋門少之有少；劉浩霖曾於禁區內扣過喜比特後疑被踢跌，但球證沒有表示。完場前港會後備入替的里奧9分鐘內領兩黃一紅被逐，但深水埗在人數佔優下仍無法扳平，終以0：1落敗。

港會取得重返港超兩季後的第一場勝仗。（袁志浩攝）

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港會後衛菲杜化獲得全場最佳球員獎項。（袁志浩攝）

港會：以聯賽中游為目標

港會去季重返港超，但連同聯賽跟菁英盃的12場比賽，錄得1和11負，今場終取得兩年來首勝。賽後獲選全場最佳球員的後衛菲杜化表示意義重大，「這是隊中很多球員在港超的第一個3分，也是今夏努力的成果。」

業餘性質的港會訓練時數比其他球隊少，季前也被視為包尾大熱，菲杜化對此置之不理，「我們不理會外界怎麼說，我們知道自己有質素，只聽球會跟教練的話。」

他指隊友來自不同國家、不同水平的聯賽，今季會以聯賽榜中游為目標，「我們有一個3年計劃，慢慢把球隊建立成一支港超球隊。」

深水埗球員向主場球迷鞠躬致歉。（袁志浩攝）

主場首仗即吃悶棍的深水埗，賽後全隊向主場940名球迷鞠躬致歉。主教練潘文迪不諱言球隊整體發揮不理想，特別是球員面對外籍球員時的心理質素，「他們很努力，但未準備好踢港超，這不是靠練習就可以，需要時間累積，作為教練，我會承擔責任。」

潘文迪指深水埗實力不在港會之上，兩隊屬同級，今場亦只是「一球半球上落」，惜球隊仍未發揮最佳水平。他補充，會繼續軟硬兼施，希望麾下能盡快成長。