港超聯｜259天後重開　南區2：0香港U23勝出揭幕戰

港超聯由上季腰斬前最後一場聯賽，歷時259天之後，終於重開。

攝氏33度高溫之下的香港仔運動場，冠忠南區主場對香港U23成為2022/23球季港超聯揭幕戰，球員都沒命地奔跑、球迷隨場上一舉一動反應、吶喊聲、問候聲⋯⋯本地足球，還是入場睇最有趣。



上一次成功舉行的港超聯賽事，是2021年12月12日港會對理文，此後第五波疫情爆發，球季腰斬；而香港仔運動場上一次舉行港超聯賽事，更要追溯到去年11月6日，同樣是南區對香港U23的戲碼，當時南區大勝4：1；今天半場休息時，場地播放女團COLLAR的《Gotta Go!》，上一次同一場地踢港超時，連COLLAR都還未出道。

比賽的一切都是熟悉而久違的，今天在南區死忠球迷的看台區域，幾乎坐滿了人，球員列隊入場，球迷歡呼打氣，平日總是一副撲克臉地步入球場的球員，都不禁轉頭望向看台。草地的氣味、暴烈刺膚的陽光，球證的哨子聲一響，比賽便開始了。

相隔259日港超再開，雖然大多數球迷選擇同日尾場的東方龍獅對和富大埔，但香港仔運動場也有超過800名球迷入場。（廖雁雄攝）

最熟悉的球迷吶喊聲回來了

最能營造臨場感的還是球迷的聲音：開賽只是1分鐘，南區門將伍瑋謙控球，面對對手前鋒陳嘉宝逼搶，他差點甩腳但還是成功解圍，球迷「嘩」的一聲起哄；2分鐘，南區的陳凱柏便不幸受傷，救傷隊4人抬着擔架緩跑入場，有球迷大叫「跑快啲啦St. John！」他們倒也加緊了少許腳步，只是不幸地，陳凱柏等了許久的開幕戰只踢了2分鐘便結束，由擔架抬出、翟廷峯入替。

陳凱柏踢了兩分鐘便受傷，最終需擔架抬離場。（廖雁雄攝）

擾攘良久，球迷終於重新投入比賽。南區陣中有杜度、基斯、鞠盈智、佐佐木周等，無疑是一支非常成熟的球隊，相對之下正選平均年齡只得20.7歲的香港U23顯然仍需時成長，努力有餘惟技術待磨練，難得搶到控球權卻難以護波，上半場大部份時間都較一面倒，13分鐘南區已博得12碼，史提芬彭利拿信心滿滿地操刀射入，球迷歡呼、搖旗吶喊、鼓聲更響，「We the South！」之聲響遍球場，獻給他們的英雄。上季香港仔運動場的最後一戰，正是他大演帽子戲法大炒U23。

南區上季最後一場主場聯賽，史提芬彭利拿大演帽子戲法；相隔大半年重返香港仔，也是他入第一球。（廖雁雄攝）

南區領先後無疑更有信心，一搓一傳都立刻加快節奏、步頭更爽，但進攻時多次越位，令球迷對旁證甚是不滿，整齊的一聲：「X！」一句句「問候」，說來尷尬，竟是本地足球最熟悉的聲音。上半場極度炎熱，對於剛開季、狀態未足的球員來說相當艱難，南區未有再添入球，U23到完半場前也有一記不中目標的射門。

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史提芬彭利拿為南區射入12碼先開紀錄。（廖雁雄攝）

李嘉耀久違的建功

換邊後局勢沒有太大變化，卻出現更多「久違」的場面：59分鐘，李嘉耀接應鞠盈智開出的角球頂入，是他自去年6月亞協盃對220體育會以來的首個入球，而220體育會也已因財困散班，這名昔日新血轉眼也已30歲了；還有後備入替的艾華，他2015年來港加盟南華，屢屢令對手後防風聲鶴唳，2021年在飛馬散班後加盟甲組的高力北區，相隔兩年多，又再在港超聯上陣。最後南區以2：0獲勝，順利取得開季第一勝。

李嘉耀頭槌頂入，為南區鎖定2:0勝局。（廖雁雄攝）

老將鞠盈智獲最佳球員：最緊要健健康康

賽後，鞠盈智站在採訪區、催促着主帥鄭兆聰，「快啲啦！我老啦，抽筋啦⋯⋯」鄭兆聰笑嘻嘻地向他遞上賽事最佳球員獎座，邊說着「Good、Good！」35歲的阿智笑說，雖然目標還是為球隊拿冠軍，但最大心願還是球季順利，「自己最重要係健健康康、球季唔好腰斬啦，我年紀大啦，都係一兩年就退休，依家都係享受足球，用自己經驗幫球隊同後生球員啦。」

香港U23欠經驗但鬥志十足，南區中場鞠盈智賽後坦言踢得辛苦。（廖雁雄攝）

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入球功臣李嘉耀嘆道：「球員踢波都係想有球迷睇，自己上季因為傷患好耐冇踢，今日有波入、贏波，係好嘅開始，希望今季入到5球啦。」

李嘉耀轉會後首仗便有波入，距離他入5球的目標進一步，他喜言：「是好開始。」（廖雁雄攝）

今天比賽過程特別精彩嗎？倒也不是，炎夏天氣也絕不好受。但正如一位在傳媒工作室的場地人員說，周末在港超兼職，也許不比在其他地方舒適，我問他為何賽事停頓大半年後，還回來工作？「我喺度做咗8年啦⋯⋯始終都有種⋯⋯情意結囉。」