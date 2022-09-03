港超聯︱大埔959天後重返主場　李瀚灝與晉峰外援演「攻防戰」

和富大埔2018/19年球季贏得球會史上首個頂級聯賽冠軍，惟翌年主力他投、戰績下滑，更因資金問題自降甲組。相隔959天，大埔終再在大埔運動場主場出戰港超，獲958名觀眾撐場。

當年奪冠成員之一的李瀚灝今季亦再戰港超，他全場多番撲救，包括上半場晉峰外援費利浦薩的12碼，最終仍難阻球隊以1：2僅負。



當年大埔冠軍成員李瀚灝、鍾偉強、鄭子森、李家豪今仗皆擔正，配合兩名巴西外援保連奴跟加比爾。至於今季首度亮相的晉峰改由鄧冠研執教，除了新兵伍家揚，球隊陣容變化不大，繼續由外援費利浦薩跟卡爾特納領軍。

大埔相隔兩年半重返主場出戰首場港超，獲958名球迷入場。（袁志浩攝）

港超聯重回大埔場 開賽演攻防戰

然而大埔初段踢不出昔日氣勢，有球迷大叫「精神啲呀」鼓勵愛隊。晉峰甫開賽已有費利浦薩罰球挑戰李瀚灝，上半場成為這兩人的「攻防戰」。

費利浦薩20分鐘右路窄角度勁射被李瀚灝擋走；未幾這名巴西前鋒接應角球，乘李瀚灝失位頭槌攻門，卻巧合彈落李瀚灝身上。陷入劣勢的大埔上半場攻勢有限，僅得保連奴左路起腳慢流遠柱出界。

李瀚灝上半場撲走費利浦薩的12碼。（袁志浩攝）

費利浦薩射失12碼 戴罪立功奠勝

戰至30分鐘，羅振庭於禁區內犯規被罰12碼，費利浦薩射守門員右方中路，李瀚灝再度飛身撲出力保不失，半場兩隊互交白卷。

換邊後戰況變得激烈，46分鐘黃偉國近門補中為晉峰打開紀錄，鄭子森4分鐘後跟隊友撞牆後燙射破網，追至1：1平手。不過大埔中場一次失誤鑄成大錯，卡爾特納搶球後妙傳費利浦薩，他冷靜扣過李家豪後破門，56分鐘助晉峰再領先。最終晉峰贏2：1「開齋」，暫時升上聯賽榜第二位；大埔則跌落第五。

大埔守門員李瀚灝疫情下曾轉行，新季終隨大埔升班再續港超緣，坦言自己是幸運的一群。「疫情後很多人以為自己不會再返球場，我卻比較幸運，所以很開心。個人很享受今場比賽，美中不足是賽果令人失望，但這也不能完全反映球隊的發揮。」

費利浦薩換邊後助球隊奠勝，慶祝動作趣怪，他透露是來自球隊練習是的玩笑。（袁志浩攝）

李瀚灝享受比賽 喊話球迷：不是氣氛好才入場

大埔尾段獲主場球迷吶喊助威，齊叫「大埔」跟「入波」，一度有機會追平，最終雖事與願違，但氣氛叫李瀚灝有所感觸。「足球正是球迷會有一股力量，令球員去拚搏。希望球迷不要因為這個地方氣氛好才入場，而是每人多帶一兩個朋友，去製造這個氣氛。」

李瀚灝指自己能重返港超十分幸運，也相當享受入場比賽。（袁志浩攝）

「綠戰士」首仗逼和東方曾叫球迷驚喜，但今仗面對同級的晉峰卻落敗，主教練李恆匯指全隊要檢討，「第二個失球不能怪別人，我們經驗不足，控制戰局也沒法放皮球入網，這些細節都要改善。」大埔中鋒加比爾今仗發揮，明顯遭晉峰費利浦薩比下去，記者問到勝負是否兩隊外援分野，李恆匯回應稱：「加比爾上場有傷，今場被逼照踢，加上兩人位置不盡相同，很難比較。」

李恆匯認為球隊不敵同級的晉峰，全隊上下都要檢討。（袁志浩攝）

費利浦薩則在隊友卡爾特納協助翻譯下受訪，指過去8個月沒有比賽，今場入波及取勝別具意義，「我們有個很好的開季，完美，也很瘋狂。球隊仍很年輕，希望每周能成長多一點，以第五或第六名為目標。」

港超聯：和富大埔1:2晉峰（按圖放大）