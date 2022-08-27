港超聯｜東方首戰悶和大埔　主帥盧比度：用20人踢全季當然不夠

2022/23球季港超聯首日賽事，尚有東方龍獅對和富大埔的尾場賽事，在旺角大球場這黃金地段，吸引足足2448名「餓波」已久的球迷，更有人選擇走兩場，看完南區對香港U23再移師旺角場。



東方龍獅新球季陣容大削之下，暫時只得20名球員，今天剛好填滿正選11人連後備9人，正選名單只有兩名外援，包括吉爾吉斯中堅高素巴耶夫和西班牙中場馬高斯，不及以往由多名外援攻堅般星光熠熠；大埔雖是升班球隊，但陣中不乏港超經驗豐富的球員，尤其鍾偉強、李家豪、李瀚灝，都曾為大埔奪得2018/19球季港超冠軍。

《試當真》藝人許賢一向支持香港足球，他也特別入場觀賽。（廖雁雄攝）

早段仍由東方踢得較主動，19分鐘，在左路相當活躍的馬希偉地波傳入小禁區，朱偉鈞近柱剷射被擋走；未幾馬高斯禁區外左側起腳皮球彎近柱，被門將李瀚灝雙槌打走。下半場早段到大埔主攻，53分鐘，大埔右路獲得角球，先是加比爾接應撞射被救出，緊接翁煦濤繼上半場後再施遠射，皮球僅僅掠楣而出，令球迷一度以為入網而歡呼。

259天後重開 南區2：0香港U23勝出揭幕戰

今季第一場旺角場賽事，吸引2448人入場。（廖雁雄攝）

整個下半場都被壓制的東方到56分鐘作第一個調動，由西班牙前鋒巴杜姆入替朱偉鈞，惟也一直未能帶來明顯入球機會。67分鐘，第三度效力大埔的39歲中場安達後備上陣，獲大埔球迷報以掌聲，70分鐘，東方也調入早前簽入的中國籍後衛朱康銘，一輪調動後戰況仍舊膠着，最終兩軍0:0賽和，大埔全軍都顯得歡天喜地，職球員紛紛擊掌，慶祝這球季第一分。

孫銘謙（右）今仗表現活躍。（廖雁雄攝）

盧比度：不是幾年前的東方 20人當然不足夠

東方主帥盧比度賽後被問及對於和局會否失望，他直言：「今季就會是這種情況，會很困難，我們不是3、4年前的東方了，一切都不同了。今天我們在控球佔優、也有入球機會，可惜就是打不開罐子，而且我們有很多年輕球員，也要給他們機會落場的，總體而言我不失望，OK的。」他亦點名稱讚小將柏拔、李卓軒、新援朱康銘及朱偉鈞，認為他們表現出色。

盧比度預計東方今季將十分困難。（廖雁雄攝）

被問及球員陣容，他直言20人「當然不夠」，「但也沒辦法，我們有幾多人就要好好運用，我會支持球員到底的。」他透露5月離隊的23歲後衛亞歷斯祖將會歸隊，此子早前往中超試腳，但其後因家事離開，現在重返東方，稍後亦有望再有球員加盟。東方明天就會出發前往烏茲別克，準備對索迪亞拿的亞協盃跨區4強賽，盧比度直言該仗更難踢，只希望大家都享受比賽，會盡力而為。

東方戰畢今仗後，明日將起程前往烏茲別克。（廖雁雄攝）

李恆匯首任主帥感壓力 望回師主場能滿座

首次出任港超球隊主帥的李恆匯，稱以前出任李志堅和陳曉明的副手時，已理解他們的壓力，「但今次到自己企出嚟，我個心臟都有啲⋯⋯」他稱對陣中球員一直有信心，並希望下周在主場大埔運動場對晉峰，球迷可以「爆場」：「今天我們也是處下風，靠球員努力搶得1分，希望下場球迷入場幫忙打氣支持球員。」

加比爾獲選為賽事最佳球員。（廖雁雄攝）

獲選為今仗最有價值球員的新援加比爾，賽後喜言首次踢港超後，覺得頗具挑戰性，「這一分對於全隊都很重要，因為大埔的球員陣容是新的，有個好開始是十分重要的。」為他充當翻譯的安達則笑言：「我們是巴西人，只要能踢波就開心！我全心付出，希望幫到球隊吧。」李恆匯坦言，安達並非全職球員，「陣中有些半職球員，說來也慚愧⋯⋯但所有球員一落場就百分百付出，這是十分重要的。」