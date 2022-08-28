港超聯︱理文陳曉明要求換人終被逐　流浪前鋒「報復」似足碧咸

2022/23球季港超聯首個周末最後一仗，理文對標準流浪的賽事安排在將軍澳運動場上演。今場雙方巴西外援艾華頓跟祖連奴輪流燙射世界波，但後者尾段衝動報復敵軍領紅，讓比賽尾段陷入高潮。

另一邊廂，理文主教練陳曉明更因為一次換人，激動地跟球證投訴，終同樣被逐。



主場的理文號召旗下青年軍跟家長入場支持，1575人的入場數字雖不及開鑼日，但組織出一片黃海。賽前發生一段小插曲，理文打氣區一度有人因天氣炎熱而不適，在旁球迷不斷呼叫「救護」，並於一邊撥涼，幸當事人在治療跟休息後已無大礙。

比賽開始前一度有球迷在看台上感到不適。（袁志浩攝）

「黃黑兵團」擲下球會史上最高2000萬班費招兵買馬，新球季第一仗派出日援立花稜也、艾華頓跟加維蘭3名新兵。被視為「黑馬」之一的流浪有梁興傑、姚浩明、林嘉緯、林學曦等多位現役或前港腳助陣；稍令人意外的是，新巴西中鋒大衛巴拉跟華將盧均宜先坐冷板。

流浪以前巴西U19代表隊中堅賈思浩（又稱卡斯奧）跟法蘭度兩名高大中堅擔正，初段死球甚有威脅，但同時曝露缺點——完全受制於理文兩翼快速反擊。

理文由艾華頓先開紀錄。（袁志浩攝）

理文上半場佔優，但遲遲未拉開分差。（袁志浩攝）

艾華頓祖連奴輪流轟世界波

16分鐘，流浪角球傳中被理文守門員陳嘉豪接實，他第一時間把皮球拋上前場，造就艾華頓打快攻。流浪竟沒人上前嚴密防守這位快馬，終被他推順於禁區頂輕鬆用左腳施展「招牌」燙射得手，領先1：0。理文之後有機會拋開比分，但基華尼頓近門撞射卻省中隊友。

流浪巴西外援祖連奴不讓同鄉專美，41分鐘他搶得來球在右路推入禁區，冷不提防地同用左腳燙射遠柱死角，追成1：1平手；完半場前劉智樂亦遠射中楣。

換邊後早段祖連奴跟徐宏傑已有碰撞。（袁志浩攝）

祖連奴碧咸式報復 陳曉明投訴同被逐

換邊後早段林學曦偷波後放直線，祖連奴力壓徐宏傑快速入楔半單刀，疑被對方從後碰撞下勉強起腳出界，令兩人「結下梁子」。戰至80分鐘，理文右路角球「開短」，皮球彈回艾華頓腳下，此子在禁區邊窄角度再轟入世界波笠死梁興傑，為理文再領先。

尾段比賽進入高潮，流浪搶回主導，本有望乘勢追和，祖連奴卻衝動累事。這位翼鋒被徐宏傑從後踢跌，起身時故意絆倒對方，再衝上前握緊徐宏傑頸部，情況跟碧咸於1998年世界盃報復施蒙尼相似，結果被逐，徐宏傑則領黃。

祖連奴報復徐宏傑逐格睇：（按圖放大）

進入補時，理文原希望換入中村祐人跟鄭兆均，但剛巧球隊於後場被判罰死球，主教練陳曉明見狀即時激動地叫停；未幾流浪獲得界外球，理文要求立即換人不果，結果陳曉明疑再度向第四球證廖國文投訴，終直接領紅離場。

陳曉明要求換人卻領紅：（按圖放大）

理文維持2：1勝果，開季有驚無險全取3分，助教曾昭達賽後憶述陳曉明被逐一事，仍帶點不解。

「我們想換人，但在不利的情況下暫緩了，想再換時，球證卻說未準備好。我們可能有點激動，是因為比賽中不少判決都有問題，累積下來才衍生這結果。相信大家眼睛是雪亮的。我認為判決值得斟酌，會再研究，因為即使（跟球證）友好地搭膊頭，他也可能覺得是另一回事，只會口同鼻拗。」

流浪最終無法平反敗局，隊長林嘉緯相當失望。（袁志浩攝）

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至於流浪主帥賴家輝就認為，假如祖連奴確實犯錯，球會甘願接受足總處分；他反批評球員不智，令搶分希望破滅，「他（祖連奴）很有經驗，我們有演練落後下如何踢，但突然打少個，踢不出部署。慶幸看到球員不放棄，最後『撳住』理文打，賽果失望，但滿意球員表現。」

理文助教曾昭達則表示，縱然球隊取勝，把握力仍需改善，「身為強隊，就要時常把機會轉化成入球」。他讚揚賽後當選比賽最有價值球員的艾華頓，但強調不能以一場比賽就下定論；對於新援立花稜也，他就持開放態度，「適應一點也不容易，我們知道他有這個能力，會讓他慢慢發展。」