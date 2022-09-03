港超聯︱南區半場從氣餒變夢幻　熱血反勝理文：不敢太快說爭標

港超聯第二輪焦點戲碼，由兩支今力挑戰前列的理文跟南區對撼。賽前被看高一線的理文雖憑爭議球打破僵局，但換邊後南區一口氣連入三球，終反勝3：1，以兩連勝姿態登上榜首。



理文今仗「4箭齊發」，外援加維蘭、艾華頓、基華尼頓、亞哥斯達合組攻線，並由第100次為「黃黑軍團」披甲的中場顏樂楓作支援。不過在鄭兆聰執教下的南區向來以防守穩健聞名，這名教頭幾乎整個上半場都站在場邊的指導區指揮防線，球隊派出川瀨浩太跟杜度任中堅之餘，也將基斯跟劉學銘推前作屏障。

艾華頓直射罰球入網，助理文打破僵局。（袁志浩攝）

上半場雙方大部份時間陷入拉鋸，33分鐘加維蘭接應長傳於禁區內心口控定再回後，艾華頓推過3名南區守衛後再左腳施射中柱而出。

理文爭議球領先 南區教練團投訴

理文憑一記爭議球打破僵局，當時川瀨浩太趕在加維蘭之前將皮球踢出橫邊，加維蘭應聲高呼倒地，疑似被踢中，南區被球證吹罰，惹來領隊貝可泓跟鄭兆聰投訴，認為川瀨浩太踢中波在先。結果艾華頓開出內彎罰球，雙方球員門戰混戰下皮球卻漏入網窩，理文領先1：0。

南區教練團向球證投訴。（袁志浩攝）

南區下半場連入三球

南區射手史提芬彭利拿數日前扭傷缺陣，但球隊攻力有增無減，換邊後僅兩分鐘，佐佐木周把握理文解圍不遠，於禁區頂快射成1：1。理文及後以中場黃威換走後衛立花稜也，但未收效先失波，鞠盈智右路開出罰球，皮球精準地落在顏樂楓跟馮慶燁之間，有「頭槌王」之稱的杜度銅頭一搖破網，南區反超前2：1。

南區由杜度接應鞠盈智長傳頂入反超前。（袁志浩攝）

全軍壓前的理文89分鐘被艾華搏得12碼，結果佐佐木周主射得手，南區終以3：1擊敗理文，以兩連勝姿態升上榜首；理文則繼續排第三。

伍瑋謙從「好氣餒」到「好夢幻」

南區主帥鄭兆聰賽後興奮得直奔更衣室、忘記受訪。領隊貝可泓則指，相信完半場前的爭議球是今場關鍵，幸球員未有受影響，且快速以入球作回應。「那球很易打擊士氣，但大家沒有亂、很集中，還很有信心地立即入球，否則很難追。」

南區賽後兩連勝，登上榜首。（袁志浩攝）

獲頒全場最佳球員的守門員伍瑋謙則表示，上半場曾感挫敗，「輸無辜波好氣餒，但全隊乘勢贏波，成件事好夢幻！」他指自己半場休息時沒想太多，把失球像粉筆字一樣抹走，「要追和就不能再失球，我當時想法是不想令球隊辛苦。」

貝可泓又相信，勝利對球員信心大有幫助，「理文是我們心目中的冠軍大熱，擊敗他們後，大家對自己的定位會有所提高。但始終聯賽很漫長，我們板凳深度與傑志理文有差距，不敢太快說要挑戰冠軍，會做好本份。」伍瑋謙也有同感，「這場勝仗相當重要，港超失分空間不多，如想挑戰前列，今場就算贏不了也不能輸，今日贏波結果更理想。」

南區反勝為勝，守門員伍瑋謙認為「成件事好夢幻」。（袁志浩攝）

理文助教：成王敗寇

南區今仗成功減低理文多名外援鋒將的威力，伍瑋謙透露球隊盡量逼對方兩翼落底，避免他們扣大位起腳；而教練亦對理文的後備調動早有準備。

相反，因陳曉明停賽而暫代領軍的理文助教曾昭達，直指球隊把握力有問題，「很多機會不能轉化成入球。足球不是有美斯或麥巴比就射得入，也要講運氣，我們有射中柱，也有門前掠過的情況。我們尊重對方守得好，同時我們防守死球要更專注。」

理文助教曾昭達認為球隊把握力仍有待改善。（袁志浩攝）

他形容今場落敗是「成王敗寇」，但相信球隊以後可將失分拿回來，「一隊波不會長期不敗，會把今場當作借鏡去進步。」