利物浦今季場場跑輸對手　數據背後藏身份認同危機︱01球評

利物浦作客0：0賽和愛華頓後，英超開季6仗只得2勝3和1負，表現遠在水準以下。表面上，是受到主力傷兵、停賽影響。

6場比賽中，只得對愛華頓和般尼茅夫兩仗無失球，其餘4仗均是先失球一隊。為什麼紅軍開季嚴重走樣？一項數據或許會提供答案。



利物浦今季場場跑輸對手，包括不敵曼聯一仗。（Getty Images）

利迷數據分析師：今季場場跑輸對手

本身為數據分析師的利物浦球迷Dan Kennett，在紅軍賽和愛華頓再度失分後發文稱，「利物浦今季每場比賽跑動距離均不及對手，由最少的1.7公里到最多的7公里不等，平均每場跑少對手3.4公里。」他續指，「6場比賽加起來，總共較對手跑少20公里，對比上季遇上同樣賽程，我們較對手跑多11公里。兩季對比之下，相當於每場下跌5公里。」

他形容：「利物浦身份危機持續」，認為對愛華頓的打吡戰不值得拿多過1分，「球隊有很多問題，我覺得最致命一點是球隊體能狀況和缺乏強度。」

利物浦今季場場跑輸對手，6場比賽，4場失分，王牌射手沙拿狀態低迷。（Getty Images）

紅軍失去招牌菜：奔跑．速度．高強度

跑動和衝刺數據當然不是一切，畢竟足球是個講求結果的運動，將皮球送入對手網窩次數較多才是重點所在。問題是，高普領軍下利物浦踢出高速迫搶重金屬足球，關鍵正是在於奔跑。

2013年10月高普仍在執教多蒙特時，領軍歐聯分組賽作客2：1擊敗阿仙奴，賽後他說，「我知道那並非最重要數據，但我喜歡在賽後看到我們跑得多過對手。如果有人告訴我，我們能較對手多跑11公里，便最好了，我不喜歡在80%控球率下贏波。」言下之意，說明他傾向球員失去皮球後主動搶波，盡快搶回控球，那場比賽，雲格帶領的阿仙奴有57％控球率，多蒙特靠反擊制勝。

他來到利物浦後，逐漸令這點成為紅軍新DNA一部分，可是今季一切彷彿變了樣。

本身是數據分析師的利物浦球迷Dan Kennett，指出紅軍今季6場比賽全部跑輸對手。（Twitter）

戴亞斯與文尼的分別

其實這不算是突如其來的轉變，利物浦高速迫搶主旋律不變，英超、歐聯、足總盃、聯賽盃四線作戰下，紅軍近季踢法上作出微調，控球比率一路提升，進攻靠質素和效率取勝，務求盡量保留體力應付後段賽事。

來到今季這招不再行得通，不知道出於什麼原因，利物浦在比賽中的跑動距離不再遠多於對手。利物浦今季每場比賽控球比率均較對手多，被曼聯技術擊倒一仗，控球率更高達71%——控球率超高、跑動距離少，正正是高普最不樂見的情況。曼聯憑高效率、殺傷力大高速反擊致勝，與利物浦彷彿身份對調，紅軍強項不再，出現身份認同危機。

利物浦跑輸對手，一方面可能是對手改變踢法，增加跑動，更大程度上必然是利物浦本身跑少了。前線失去文尼，代替他的路爾斯戴亞斯表現同樣搶眼，不同的是，戴亞斯踢法較喜歡「上腳」，經常嘗試扭過對方守將，令攻勢拖慢，無法像往常一樣左文尼、右沙拿，雙翼齊飛。王牌射手沙拿今季陷低潮，一定程度也跟這點有關。

利物浦翼鋒路爾斯戴亞斯喜歡「上腳」，經常拖慢紅軍攻勢。（Getty Images）

羅拔臣與阿歷山大阿諾特同陷低潮

利物浦的攻勢，慣常由門將艾利臣或左右兩閘羅拔臣、阿歷山大阿諾特，甚至中堅為起點，一個長傳放向兩翼，簡單直接地以兩、三腳波高速反擊。今季暫時較少看到他們這樣入球，一來是文尼與戴亞斯踢法上的分別，二來羅拔臣與阿歷山大阿諾特的狀態同時不及前幾季，衝刺跑和跑動距離減少。

第二點可從高普換人上反映出來，過往羅拔臣與阿歷山大阿諾特總是踢足全場，今季二人已多次被換出，對愛華頓一仗，阿歷山大阿諾特59分鐘便被換出，是高普任內首次，羅拔臣先任後備，在同一時間入替，足見德國教頭不滿兩大愛徒表現。

羅拔臣與阿歷山大阿諾特可說是紅軍陣中攻勢發電機，是每季供應助攻兩大泉源，二人狀態同時低迷對球隊必然影響巨大。為什麼他們突然缺態？羅拔臣與阿歷山大阿諾特同為紅軍陣中「鐵人」，每季鮮有受傷，幾乎場場踢足全場，加上國家隊的賽事，每季上陣時間高得嚇人，那是否長期累積下來的生理疲勞，或要留待高普找答案。

隊長軒達臣今季受傷患影響，表現力不從心。（Getty Images）

中場人腳不足與退化

最後當然不得不提中場老化問題，上季失去韋拿杜姆，找來年紀相若的堤亞高艾簡達拿作替補。先不說二人踢法不同，失去中場「巨肺」，跑動距離下降，堤亞高本身不時受傷，與每季接近全勤的韋拿杜姆已有明顯分別。

高普不是看不到問題，利物浦與他今夏全力羅致年輕中場曹亞文尼，轉會費出價不比皇家馬德里或巴黎聖日耳門少，可惜對方心中只繫皇馬一隊。球隊不想退而求其次，只好以原有陣容勉強應付。以堤亞高的控制比賽節奏能力和精準傳送，確是緩衝之計，計算不到的是，季初堤亞高已受傷了，隊長佐敦軒達臣、副隊長占士米拿礙於年紀或傷患，跑動力明顯大不如前，雙重打擊下，近季效率制勝的「鐵人中場」消失不見。

場場跑輸對手，這隊利物浦還是利物浦嗎？（Getty Images）

轉會窗關上前，紅軍從祖雲達斯借入艾法美路一季，此子傷患紀錄同樣不佳，亦不是跑動力強大的硬漢型球員，成效多大有待觀察，但不樂觀。

從上文可見，利物浦今季前、中、後三線各有問題，那可能是跑動距離大減的部分原因。更大問題是，高普引以為傲的高能量、高速跑動足球消失不見。步入換血期，失去一些重臣、加入新血，球隊踢法必然要作出調整，關鍵是如何改變、改變什麼，而且改變之後，那還是不是原來的利物浦？