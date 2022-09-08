歐聯︱沙治奧拉莫斯又開拖　對手6日前仍是隊友　最後大團圓結局

歐聯巴黎聖日耳門鬥祖雲達斯，PSG憑基利安麥巴比梅開二度，擊敗有韋斯頓麥堅尼破蛋的「老婦人」。效力PSG的前皇家馬德里中堅沙治奧拉莫斯（Sergio Ramos）這仗踢足全場，雖然他沒有再當「紅牌阿姑」，但卻再有爭議舉動。



當時為上半場24分鐘，麥巴比在前場被踢跌，球證吹罰，祖記中場里安度柏利迪斯（Leandro Paredes）疑似未有收步，再撞跌域天拿。身為球壇惡霸之一的拉莫斯自然要幫隊友出氣，走上前跟柏利迪斯理論，更兩度出手推對方。

拉莫斯跟柏利迪斯6日前仍是隊友，今日卻大打出手。（Twitter）

不過有趣的是，其實二人上季做了全年隊友，柏利迪斯更是在比賽6日之前，才從PSG外借祖記。祖記雖有權在一季後買斷柏利迪斯，但若不成事，柏利迪斯便會回歸PSG；拉莫斯非但不念舊情，也不怕未來會尷尬，照樣「無情講」向對方動粗。

兩人雖然已被隊友分開及阻隔，拉莫斯卻仍叉對方頸，場面火爆，最終這位西班牙後衛被黃牌警告。

不過，PSG中場馬高華拉堤卻對事情見怪不怪，「以往訓練時他們也經常衝突，如果有得賭，相信賠率會很不錯，我也一定會把房子押注下去。」

華拉堤也解釋，自己跟柏利迪斯仍是朋友，他認為柏利迪斯跟拉莫斯一樣，都對比賽十分着緊，「他們每次攔截都很投入，但完場後總是會來一記擁抱。」