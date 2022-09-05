英超︱白禮頓5：2大炒李斯特城 狐狸6戰不勝續排榜尾
撰文：吳慕兒
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開季狀態大勇的白禮頓英超主場迎戰李斯特城，兩軍合演一場入球騷。上半場雙方入球梅花間竹，踢成2：2。下半場戰情卻一面倒，白禮頓再入3球，以5：2大勝李斯特城，開季6戰4勝1和1負殺上前四，反觀尚未開齋的李城續排榜尾。
李斯特城上季買人「洗大咗」，今夏轉會窗遲遲未有動靜，直到關窗前以7200萬英鎊高價賣出中堅科芬拿，才以1500萬英鎊從法甲蘭斯收購中堅菲斯（Wout Faes）。缺乏新血之下，李城開季如災難，首輪賽和賓福特搶得1分後，吃下4連敗，跌落榜尾。
作客白禮頓，他們其實有個好開始：伊恩拿祖1分鐘已為李斯特城先開紀錄，可惜守將盧克湯馬士10分鐘擺烏龍助白禮頓扳平。卡些度15分鐘的入球，助白禮頓反超前2：1，李斯特城另一前鋒達卡33分鐘為狐狸射成2：2。
李斯特城持久力不足，下半場64分鐘、71分鐘被白禮頓連下兩城，到補時7分鐘麥阿里士打梅開二度時大局已定，只是錦上添花。
李斯特城5連敗，仍以1分排包尾，今季陷入重大危機。這支2015/16球季英超冠軍，過去5季都能位列前10名，2019/20、2020/21兩季更是僅僅錯失前四歐聯資格。今年5月，他們在歐協聯戰至4強，今季卻一開始已跌入護級漩渦。領隊羅渣士近日表達球會今夏在轉會市場毫無動作的沮喪，失去中堅科芬拿和門將卡斯柏舒米高，球隊防守力大不如前，6仗已失掉16球。
羅渣士不滿球隊防守表現，賽後直言「我們不能承受如此多失誤」，他認為球隊開始時踢得不俗，只是未能較長時間取得控球，而且防線屢次犯錯，因而付出代價。
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