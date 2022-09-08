田徑｜巴哈馬百米飛人夜店勸交遭槍殺 總理悲痛哀悼致意
撰文：葉詩敏
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巴哈馬田徑短跑運動員赫特（Shavez Hart，台譯哈特），於上周六（3日）在夜店外因勸交而遭槍殺身亡，得年29歲。
赫特是巴哈馬100米史上第三快的田徑跑手，曾在2016年室內世錦賽4x400米接力賽中勇奪銀牌，並曾代表國家出戰里約奧運。
綜合外媒報道，在當地時間本月3日，一群男性在夜店外停車場發生衝突，赫特試圖阻止他們肢體碰撞，惟鬧事的其中一人到車上取槍，朝赫特開槍，後者中槍後被緊急送院，最後宣告不治。
經過警方調查，目前已將一名嫌疑人逮捕查案。赫特本來4天後（9月6日）迎接30歲生日，未料卻因此驟逝。消息傳出後，巴哈馬奧委會發表聲明致意，對於該田徑名將的離世感到難過，「他總是非常謙虛，並決心為國家奉獻最好的自己」。
巴哈馬總理戴維斯（Philip Davis）得知赫特離世後，在Twitter發表聲明：「我代表我的家人和巴哈馬人民，向赫特的家人表示衷心的哀悼。我們國家很幸運有一名了不起的運動員，在全世界舉着我們的旗幟。也為赫特的家人祈禱。」
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