田徑熱話︱女將創世績米高莊遜質疑計時器壞掉　被網民翻舊帳恥笑

美國一代短跑名將米高莊遜（Michael Johnson）在今屆世界田徑錦標賽搶任現場評述，他的名宿光環卻在點評女子100米跨欄賽果的一句話後消失殆盡，身為黑人的他被指「歧視黑人」，更被網民翻出舊帳，恥笑他只是趁機「找機會報復」。



美國名將米高莊遜（右）擔任今屆田徑世錦賽現場評述，不時與美國跑手互動。（Twitter）

米高莊遜累積奧運4面金牌，加上世錦賽8金，當年曾稱霸200米、400米整整10年，奠定傳奇地位。周一（25日）女子100米跨欄準決賽速度奇高，24名選手中半數創出個人最佳時間，莊遜在Twitter發文質疑：「我不相信100米欄的時間是正確的，以0.08秒打破世界紀錄，12個個人最佳時間，5個新國家紀錄。創出英國紀錄及個人最佳時間的Cindy Sember（英國選手）賽後稱，『我還以為自己跑得慢』，所有選手看來也感到震驚。」

他繼而指出，「初賽第二場，勝出跑手時間最初顯示為12.53秒，數秒後更正為12.43秒。修正0.01秒屬正常範圍，0.1秒便不是了。」這個帖文在網上激起千呎浪，即使是傳奇名宿網民一樣無面畀。

米高莊遜一個帖文，令他飽受攻擊。（Twitter）

有網民對他惡言相向，「米高莊遜你是天生這樣笨，還是根本無做功課？為何你不利用這份力量從中風之中康復，你這個黑人種族歧視者（Black racist）！」

另一人稱，「就算那不是美國人創出的世界紀錄，也不代表時間不正確」，也有人指出：「當美國人打破紀錄時，你有沒有提出質疑？」

尼日利亞跑手阿穆辛在女子100米欄準決賽跑出新世界紀錄。（Getty Images）

25歲尼日利亞跑手阿穆辛在女子100米跨欄準決賽跑出12.12秒新績， 較美國選手夏里遜（Kendra Harrison）2016年創出的12.20秒快0.08秒。他在決賽再跑出更快的12.06秒，可惜因超風速未獲承認。

網上聲討莊遜之聲四起，有網民翻出舊帳，指他其實是要為2000年悉尼奧運被褫奪的4x400米接力金牌報復——當年米高莊遜領軍的美國隊，以超過2秒差距奪金，8年後卻因隊友柏迪古（Antonio Pettigrew）承認當時服禁藥，連累美國隊被取消資格，「尼日利亞隊最終獲得金牌，你現在能理解他為何酸溜溜嗎？」

米高莊遜（右）與隊友贏得的悉尼奧運4x400米接力金牌，因柏迪古（左）服禁藥被褫奪。（Getty Images）

米高莊遜不甘受辱，發文反擊，「我那個帖文所引發的愚蠢行為程度真是令人震驚！」他堅稱，「身為評述員，我的責任便是提出意見，對28位選手（並不單一選手）的時間提出疑問，懷疑計時系統是否壞掉了。」

「我因此被攻擊，被指種族歧視，質疑我所尊重並預期會贏出賽事選手的天份。」莊遜認為這些令他「難以接受」，「但我會繼續前行。」