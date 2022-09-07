美網｜法國美女球手嘉西雅擊敗主場新星歌芙　四強面對查比雅

美國網球公開賽（美網）女單八強，法國球手嘉西雅（Caroline Garcia）以6：3、6：4直落兩盤擊敗歌芙（Coco Gauff），生涯首度晉身大滿貫四強，準決賽對手是世界排名第五的突尼西亞好手查比雅（Ons Jabeur）。



嘉西雅直落兩盤擊敗歌芙，晉級女單四強。（Getty Images）

現時世界排名17的法國選手嘉西雅，女單八強面對今年曾打進法網女單決賽的18歲主場球手歌芙，第一盤在第二局與第四局接連打破對方發球局，先以6：3贏得第一盤。

第二盤嘉西雅首局再度率先破發，並保持領先優勢，順利以6：4贏得第二盤終結比賽。

嘉西雅首度晉身大滿貫四強，握拳慶祝。（Getty Images）

生涯首度晉身大滿貫四強的嘉西雅，賽後開心到跳起，他成為繼瑪莉絲姆和皮雅絲之後，第三位公開賽年代置身美網準決賽的女球手。法國女球手對上一次贏得大滿貫已經要數到2013年，晉級美網決賽更加已是2005年的事。



今次是嘉西雅第三次遇上歌芙，對上兩次均敗陣而回。「這是場非常緊湊的比賽，每一分，每一局都很艱辛。現場氣氛非常美國，有很大能量。我對自己今天表現非常高興，能夠在比賽中控制情緒。」賽後記者會上，嘉西雅展露甜美笑容。準決賽他將面對突尼西亞選手查比雅。

查比雅在八強以6：4、7：6，淘汰擊敗「細威」的澳州選手湯珍奴域。（Getty Images)

世界排名第五的查比雅在八強，面對第三輪擊敗「細威」的澳州選手湯珍奴域（Ajla Tomljanovic），先在第三局與第五局破發下以6：4贏出首盤；第二盤則要打至決勝局，查比雅以細分7：4勝出，直落兩盤淘汰對手。



今年溫布頓，查比雅成為史上首位置身大滿貫四強的阿拉伯或非洲女球手，他成功殺入決賽，可惜在決賽不敵哈薩克球手列巴堅娜（Elena Rybakina）。今次美網他再次力爭成為首位贏得大滿貫的非洲或阿拉伯女子球手。