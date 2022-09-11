英女王逝世｜美國演UFC279前默哀 遭觀眾噓爆 網民點出關鍵問題
撰文：普利森
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英女王伊利沙伯二世日前逝世，全球體壇人物都致哀，不過UFC279（終極格鬥）在美國拉斯維加斯上演，賽前的悼念環節卻被現場觀眾以噓聲回應。
從網上流傳的影片可見，UFC279賽前在場地中心的大銀幕上，放出英女王的遺照作悼念，場內觀眾即時發出噓聲，英國《鏡報》的報道指：「噓聲之後，群眾高唱『USA, USA』。」
片段當然即時引來網民熱議，有人認為現場觀眾不懂尊重，但也有人質疑今場賽事既在美國舉行、亦沒有英國選手參賽之下，為何也要悼念英女王：「我對此大感疑惑，有誰會覺得這場比賽前，會出現這致敬的環節？相信過去兩天全世界沒人會去想：『天啊，UFC會如何處理英女王逝世的消息呢？』哪料就發生了這種事。」
UFC279觀眾噓聲回應哀悼英女王：
“RIP to The Queen”— Barstool Sports (@barstoolsports) September 11, 2022
UFC fans: BOOOOOOOOOOOO pic.twitter.com/tdC3XYoCfv
UFC279的主賽事本來由Nate Diaz對Khamzat Chimaev，惟後者未能成功過磅下，由Tony Ferguson頂上，最終Nate Diaz在第4回合成功以一記「斷頭台」降服對手獲勝。今仗也是Nate Diaz在UFC合約上的最後一戰，他早前已明言會在完約後出戰其他綜合格鬥賽事，意味這場勝利或已為這名37歲接近15年的UFC生涯暫時劃上句號。
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