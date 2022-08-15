西甲︱皇馬阿拉巴後備登場40秒建功　罰球角度刁鑽收死龍門︱有片

皇家馬德里（Real Madrid）中堅阿拉巴（David Alaba）於西甲開鑼戰後備登場僅不足40秒，第一腳觸球就轟入靚罰球，助球隊反勝艾美利亞，連續14季聯賽開季首仗不敗。



皇家馬德里迎來今季西甲第一場賽事，球隊作客艾美利亞，以魯迪格（Antonio Rudiger）及拿祖費南迪斯（Nacho Fernández）任雙中堅，左閘則由費蘭特文迪（Ferland Mendy）出任。

「銀河艦隊」開賽6分鐘即被對手突破越位單刀射入，上半場落後0：1；皇馬換邊後直至61分鐘終由盧卡斯華斯基斯（Lucas Vazquez）近門混戰中補射得手追平。

阿拉巴在後備上陣後的第一腳就射入妙絕罰球，助球隊反勝。（Getty Images）

戰至75分鐘，皇馬於禁區頂離門24碼獲得罰球，並由剛後備入替不久的阿拉巴（David Alaba）主理。

這位守衛在出場後約40秒、第一腳觸球即建功，他左腳燙射內彎近柱，雖然艾美利亞守門員費蘭度馬天尼斯（Fernando Martinez）有反應移了兩步，但由於射門角度太過刁鑽、擦內柱而入，令馬天尼斯只能目送皮球入網。

皇馬結果憑此球反勝2：1，順利取得開門紅，而據外地傳媒報道，皇馬最近兩年只直接攻入了4個自由球，當中兩個便出自阿拉巴腳下。

更值得一提的是，按統計顯示，皇馬已經連續14季在西甲首輪賽事錄得不敗，只差兩季就能追平球會史上紀錄；舊紀錄於1961至1976年創下。

阿拉巴賽後笑言，主射罰球是教練安察洛堤的主意，因此令自己充滿信心，「他在換我出場前，就叫我去射罰球，告訴我一定會入波。入球後他神氣地說：『我早就說了』。」

安察洛堤就解釋指：「本來安排賓施馬或卻奧斯主射，助教就讓阿拉巴快點出場，他是個死球專家。」他打趣稱這決定並不容易，「因為你要告訴賓施馬和卻奧斯不要射，哈哈，我是在開玩笑。」

安察洛堤已帶領皇馬5次在上半場落後下反勝。（Getty Images）

在安察洛堤的教練生涯，他只曾1次在聯賽第一場比賽落敗，那次已要數到2008年8月31日（AC米蘭1：2博洛尼亞），其餘的共獲得20勝6和。他同時已第五次帶領皇馬在上半場落後下，換邊後反敗為勝，令人讚嘆。