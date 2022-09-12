英超｜車路士易帥後杜慈首開腔　新帥樸達撰公開信：我要把握機會

車路士上周宣布辭退杜慈、隨即由白禮頓聘得樸達，「執位」過後，兩位新舊車仔主帥都有話要向球迷說。



車路士在9月7日宣布與杜慈「分手」後，這名德國籍主帥一直未有回應，相隔4日，他終於在Twitter發文，一開首便寫道「這是我寫過的聲明之中，最令我難過的其中一份」。

「我本來希望我未來很多年都不用寫這一篇，但我在車路士的時光結束了，這令我很心碎。」他指無論在公在私，車路士已像他的家，「感謝所有職員、球員和球迷，一開始已令我覺得很親切。」

杜慈坦言離開車路士令他心碎。（Getty Images）

在執教車路士任內，杜慈成就甚高，特別是領車路士首度奪得世界冠軍球會盃，一圓前任班主阿布莫域治的心願，他續道：「協助球隊贏得歐聯和世冠盃所帶來的成就感，我會畢生銘記。能成為這間球會的歷史一部份，我深感榮幸，而過去19個月的日子，永遠都會在我心裏留有一個特別位置。」

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在車路士官宣杜慈離任後翌日，又即宣布由樸達接手，意味白禮頓突然失去這位已執教3季半的主帥，需由拉爾拉拿臨時頂上，出任球員兼教練，對於開季戰績突出、目前在聯賽榜排第4的白禮頓而言，無疑是沉重打擊。

樸達個多星期前才領軍以5：2大勝李斯特城，當時大概沒人想到，這場已是他執教白禮頓的最後一戰。（Getty Images）

樸達與車路士簽下5年合約後，周日透過一封在白禮頓官網刊出的公開信向球迷致歉：「這3年實在太美好，這間球會改變了我的人生，而我想借此機會向大家道別，你們令我生涯的這一章變得更特別……但我也明白到，對於一些人來說，足球的變化會來得如此突然，有時更令人難以接受。也許我未能說服所有人去體諒我離隊，但我想借此機會向大家道謝。」

樸達進而解釋，自己希望把握執教大球會的機會，「希望大家明白，我的生涯來到這階段，我覺得我需要把握一個新的機會。」他亦點出自己執教白禮頓的亮點，是領軍擊敗熱刺、阿仙奴、曼城和曼聯，「無論是誰接手，我也先恭賀他。」