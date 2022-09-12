英超｜簡迪續約車路士生變數 願戰至退休卻拒絕「2+1」合約
撰文：黎建明
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英超球隊車路士中場尼高路簡迪（N'Golo Kante）將在季後約滿，根據外國體育傳媒《The Athletic》報道，簡迪拒絕了車路士新開出的「2+1」合約。
根據《The Athletic》報道，車路士前班主艾巴莫域治，曾準備向簡迪提出一份三年合約，並附帶續約一年的選項。
然而由於球會出現新班主，需重新談判，而上月車路士曾口頭開出一份兩年合約，並有續約至第三年的選項，遭簡迪拒絕。
據報道指，簡迪在車路士非常開心，並願意效力車路士至退休，然而他亦希望簽一份較長合約，而車路士則因為他的傷病史，不願開出長期合約。
現年31歲的簡迪，自16年加盟後，一直是車路士中場核心，並曾為球隊贏得英超與歐聯冠軍；然而近年開始受傷患困擾，今季更只上陣了兩場比賽。若簡迪明夏約滿離隊，相信不少球隊願意為他開出長約。
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