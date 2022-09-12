英超｜簡迪續約車路士生變數　願戰至退休卻拒絕「2+1」合約

英超球隊車路士中場尼高路簡迪（N'Golo Kante）將在季後約滿，根據外國體育傳媒《The Athletic》報道，簡迪拒絕了車路士新開出的「2+1」合約。



現年３１歲的簡迪，本季受傷患困擾，目前只出戰了２場聯賽。

根據《The Athletic》報道，車路士前班主艾巴莫域治，曾準備向簡迪提出一份三年合約，並附帶續約一年的選項。

然而由於球會出現新班主，需重新談判，而上月車路士曾口頭開出一份兩年合約，並有續約至第三年的選項，遭簡迪拒絕。

據報道指，簡迪在車路士非常開心，並願意效力車路士至退休，然而他亦希望簽一份較長合約，而車路士則因為他的傷病史，不願開出長期合約。

簡迪加盟後，曾為車路士贏得英超與歐聯冠軍。（Getty Images）

現年31歲的簡迪，自16年加盟後，一直是車路士中場核心，並曾為球隊贏得英超與歐聯冠軍；然而近年開始受傷患困擾，今季更只上陣了兩場比賽。若簡迪明夏約滿離隊，相信不少球隊願意為他開出長約。