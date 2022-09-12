高級組銀牌︱傑志下半場大爆發5蛋贈港會　仿英超隊試新戰術

傑志於高級組銀牌首圈輕鬆大炒港會5：0，土庫曼國腳明加索夫首度在本地賽事登場，即梅開二度搶鏡。但更值得留意是傑志仿傚英超球隊試用新戰術，效果不錯。



傑志歷史上7奪銀牌，過去4屆亦兩度封王，球隊經歷亞冠分組賽跟淘汰賽，終自今年1月後再於香港比賽。面對業餘的港會，「藍鳥」收起明加索夫、丹恩奴域等在亞冠16強擔正的主力；巴爾拿則因外援名額限制而不入名單。傑志派查理史葛、費蘭度與艾力士等後備兵任正選，新援佐敦布朗也首度亮相。

「藍鳥」上半場完全控制大局，潘沛軒多次個人突破，此子5分鐘右路傳中前柱大漏，艾力士不為意下用大髀撞射，皮球彈中門柱而出。戰至14分鐘，米基爾中路跟艾力士「撞牆」，快守門員一步左腳拗腰射入，但原來越位在先。傑志中段顯得有點「老鼠拉龜」，半場兩隊互交白卷。

潘沛軒上半場多次盤扭成功，其中一次用施丹轉身於兩名守衛中突破，贏得掌聲。（袁志浩攝）

傑志下半場連入5球 土庫曼國腳梅開二度

換邊後傑志開始上力，查理史葛51分鐘離門廿多碼放「冷箭」，費查把皮球撲入網窩；1分鐘後基爾頓接應右路角球頂入，「藍鳥」短時間內拋開至2：0。傑志之後換入土庫曼國腳明加索夫，這位首度在本土賽上陣的亞援盡展功架，79分鐘禁區頂閃身避開對手，再於守衛包夾下燙網仔得手；兩分鐘後再後上入楔、近門撞射成4：0，個人梅開二度。

明加索夫第一次在本土比賽為傑志披甲，即梅開二度。（袁志浩攝）

+ 14

完場前鄭展龍右路開出角球，落在前柱的羅拔圖一頭頂入，這位中堅輕鬆頂入錦上添花。後備入替的丹恩奴域在隊友連番「幫忙」下最終仍未能「開齋」，傑志終贏5：0，晉級後於10月22日的半準決賽對冠忠南區。

傑志仿英超球隊採新戰術

英超曼城跟阿仙奴等外國球隊，近年於進攻時嘗試將兩閘移入中路，為隊友提供更多傳送選擇。傑志今仗亦以此作新戰術，羅梓駿跟佐敦布朗多次於中前場位置現身，甚至在禁區頂起腳。

司職左閘的佐敦布朗（右）進攻時收入中路，更曾在禁區頂起腳。（袁志浩攝）

主教練朱志光透露，球隊希望戰術更多元化，但也許正因此而令球員入局較慢：「想主導進攻時多點變化，因為進攻人數跟中場用波的機會都多了，對手未必夠人防守，空出的球員隨時可以『致命』，而長時間給對手壓力也很著數。」

他強調自己跟球隊非順應潮流，而是新戰術的確有優點，期望球員透過更多比賽，能更明白箇中理念，發揮更好效果。

傑志主教練朱志光指傑志嘗試新戰術不是順應潮流。（袁志浩攝）

傑志會長伍健早前受訪曾指，球隊在亞冠淘汰賽時出現紀律問題，回港後會處理。朱志光被問到事件進展時僅稱：「是他處理不是我，他是老闆，要待他決定，我不知道，但現時操練如常。」

至於伍健曾表示已落實有一位踢左路的亞援加盟，朱志光補充，未來會公布增兵消息，「一至兩個，都是進攻球員。」