英女王逝世︱英超面臨再延期　倫敦球會影響大包括車路士對利物浦

英女王伊利沙伯二世9月8日離世，為對女王表達敬意，包括英超在內原定本周末上演的英格蘭各級別足球賽事全數煞停。

女王國葬落實英國時間9月19日（周一）上午11時（香港時間同日傍晚6時）在西敏寺舉行，有機會令下周六、日（9月17至18日）上演的英超賽事再度延期，尤其是在倫敦上演的賽事。



英女王逝日當晚，曼聯、阿仙奴歐霸賽事繼續上演，球場熒幕特別加插悼念女王的時刻。（Getty Images）

英超已暫停一周，並可能要再煞停多一星期。女王國葬9月19日舉行，原定9月17至18日上演的10場賽事，或因倫敦的安全威脅，影響警力調動，部分未必可以如期上演。

問題主要針對倫敦的比賽，在倫敦以外舉行的賽事可望不受影響。一個提議是將在倫敦上演的賽程主客對調，惟The Athletic消息指，由於通知期太短，球會同意這建議的機會很微，因為如此一來客隊變主隊的一隊，只有不足一星期售票和聘用職員。

英超9月17至18日原定賽程：

阿士東維拉 Ｖ 修咸頓

諾定咸森林 V 富咸

狼隊 V 曼城

#白禮頓 V 水晶宮

紐卡素 V 般尼茅夫

*熱刺 V 李斯特城

*賓福特 V 阿仙奴

曼聯 V 列斯聯

愛華頓 V 韋斯咸

*車路士 V 利物浦



（註：*為倫敦上演賽事，或須延期；＃由於鐵路工人罷工，白禮頓對水晶宮一戰早前已宣布延期。）

找尋其他辦法的時間不多，令下周末在倫敦舉行的比賽很大機會再度延期，當中包括熱刺對李斯特城、賓福特對阿仙奴及車路士對利物浦三場比賽。另外由於鐵路工人罷工，白禮頓對水晶宮一戰早前已宣布延期，有趣的是，鐵路工人為對女王表敬意，罷工會改期。

今季由於11至12月首度在冬季上演世界盃，足球賽程本已極為緊迫，女王逝世延期一周，令情況百上加斤，倫敦球會主場比賽須進一步延期，勢令賽期再陷新危機。