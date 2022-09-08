歐聯｜馬體會101分鐘絕殺波圖　兩軍補時入3球保持歐聯唯一紀錄

周三晚歐聯B組賽事，馬德里體育會主場迎戰波圖，馬體會最終憑基沙文（Antoine Griezmann）101分鐘的入球，助馬體會以2：1打響頭炮。

這亦是歐聯史上第二次法定時間完結後，補時出現3個入球，而第一次是9個月前，同樣是由馬體會對波圖。



靴莫素91分鐘為馬體會先開紀錄。（Getty Images）

馬德里體育會對波圖，雙方在90分鐘法定時間互無記錄。而下半場由於球員受傷，加上波圖前鋒達利美81分鐘兩黃一紅被逐，補時長達9分鐘。馬體會91分鐘從右路發動攻勢，安祖哥利亞傳給馬里奧靴莫素（Mario Hermoso），靴莫素射中對方球員改變方向，笠過門將入網，馬體會領先1：0。

比賽發展至94分鐘，波圖左路開出罰球，入球功臣靴莫素在禁區控球失誤，突然揮出左手撥球，球證隨即指向12碼，由馬迪奧斯烏利比（Mateus Uribe）主射，馬體會門將奧比歷拍到依然入網，波圖追和1：1。

即使奧比歷估中方向並拍到，依然無阻皮球入網。（Getty Images）

以為兩隊握手言和，由於加時出現兩個入球，比賽「補上補」至100分鐘，馬體會左路角球開出，韋素前柱一頭頂後，後備入替的基沙文無人看管下頂入，為馬體會再度超前，領隊施蒙尼亦跑至角球旗與球隊慶祝。馬體會最終成功以2：1，取得本屆歐聯首勝。

馬體會最終成功以2：1，取得本屆歐聯首勝，暫居B組首名。

全場精華：

補時入球騷 兩隊歷史重演

這場是歐聯史上第二次90分鐘後，補時出現3個入球，上一次是去年12月8日，同樣是小組賽B組賽事，對戰組合亦是馬德里體育會對波圖。該戰相當「激」，馬體會領先1球至補時，最後以3：1勝出，且出戰3張紅牌，馬體會最後「十打九」。