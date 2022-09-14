蘇樺偉獲頒教育大學榮譽院士　神奇小子跑道外仍為殘疾運動員奮鬥

40歲的香港前殘奧田徑代表蘇樺偉，獲香港教育大學頒發榮譽院士。



蘇樺偉曾為香港出戰殘奧，屢創佳績。（Facebook@蘇樺偉）

蘇樺偉由1996年起，五度代表香港出戰殘奧，共奪得6金3銀3銅，有「神奇小子」美譽。他在2016年初退役，結束20年運動員生涯。他的生平曾被搬上大銀幕，拍成電影《媽媽的神奇小子》。

教大在新聞稿讚揚蘇樺偉在跑道上堅毅不屈的鬥志，為他帶來多個榮譽與獎項，包括8次獲得香港傑出運動員獎。2005年，他更獲選為香港十大傑青，同年並獲香港特區政府頒授榮譽勳章。2008年，他榮獲香港傑出運動員選舉「星中之星」。

蘇樺偉退役後，加入香港傷殘人士體育協會及香港殘疾人奧委會，以另一個身分，協助其他殘疾運動員發揮所長。

今日香港教育大學宣布，向五名人士頒授榮譽院士，表揚他們的成就以及對教大、教育界和社會的貢獻。除蘇樺偉，另外四人是李耀輝（義覺）道長、馬介欽博士、鮑吳愛岑女士及史立德博士。