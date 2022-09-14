網球｜首位菲籍大滿貫青年單打冠軍　艾雅娜：「這是全家的事業」

美國網球公開賽（美網）青年組女單賽事，由17歲菲律賓球手艾雅娜（Alexandra Eala）贏得冠軍，成為首位贏得大滿貫青年組單打賽事的菲律賓選手。

艾雅娜日前接受菲律賓節目《24 Oras》訪問時，指自己網球生涯與家庭的關係，並準備更專注投入職業賽程。



艾雅娜早前贏得美網青年組單打冠軍。（美聯社）

艾雅娜指自己的網球生涯是「家庭事業」，「最早教他打網球的是祖父，我和哥哥當初會打網球，是為了有更多時間與祖父一起。」

家人一直在艾雅娜的網球生涯中，一直給予支持。（Instagram）

艾雅娜家人其後亦成為她的團隊成員，「他們同時是我的經理人、家長、指導者，他們就是一切。我很開心，無論我遇到任何問題，比賽贏或輸，我都可以依靠他們。」

艾雅娜在2021年以15歲之齡贏得ITF W15 MANACOR，是她職業生涯首座冠軍。「我認為自己在職業組賽事中表現不錯。我以後亦將更專注於職業組比賽。」她表示，自己曾經歷艱難的故時間，然而最重要的是網球為她帶來快樂，她對網球的愛會助她突破未來難關。

艾雅娜準備將更多心力投放於職業賽事。（Getty Images）

艾雅娜現時受訓於拿度網球學校，今年主要參加職業組賽事，現時世界排名288位。菲律賓籍的前職業網球手Cecil Mamiit形容艾雅娜可以成為「網球界的帕奎奧（Manny Pacquiao）」，帕奎奧被譽為「菲律賓的拳擊界傳奇」。