網球︱兩張圖見證查比雅「卡士」　美網決賽細心與傷心難忘兩幕

美國網球公開賽女單決賽，「一姐」施安迪（Iga Świątek）擊敗查比雅（Ons Jabeur）封后，賽後有兩個畫面，觀眾未必留意到，卻記錄下查比雅細心與傷心動人兩幕。

這位不斷改寫歷史簿的突尼西亞球手，縱然尚未能在大滿貫開齋，但已贏得世人支持與尊敬，成功，相信指日可待。



查比雅（左）美網決賽不敵施安迪（右），再得大滿貫亞軍。（Getty Images）

28歲的查比雅，世界排名高佔第二位，今年下半季狀態大勇，繼溫布頓後，美國網球公開賽同樣打進決賽。可惜這一次，結局也是一樣，落敗得亞軍，大滿貫夢未圓，賽後哭成淚人。

傷心還傷心，頒獎禮前，查比雅為較她細7年的施安迪細心整理衣領，確保對方以最佳狀態領獎，盡顯「大姐姐」本色。

查比雅賽後細心為施安迪整理衣領。（WTA）

賽後訪問，查比雅優雅接受失敗，「老實跟你說，我已用盡一切可能辦法，一點遺憾也沒有。我會希望發球可以打好一點，那樣會有很大幫助。」她大方讚揚對手施安迪，「大家都知道Iga的決賽表現，要擊敗她是非常困難的。」

故事未完，之後網上流傳查比雅返回更衣室一幕，照片可見，她坐在座墊上，雙手掩面，傷心痛哭，身旁兩位教練加以安慰。有網民將她為施安迪整理衣領，以及更衣室痛哭的畫面拼在一起，大讚查比雅在如此傷心時刻仍願意先照顧身邊人，實在是個好心地的偉大球手。

查比雅返回更衣室抱頭痛哭。（Twitter）

習慣在失敗中成長

身為來自非洲國家的阿拉伯人和回教徒，查比雅本身已經不斷刷新女子網球界歷史：2020年澳網，成為史上首位晉身大滿貫八強阿拉伯女性；2021年伯明翰經典賽封后，成為歷來首位贏得WTA巡迴賽的阿拉伯女性；到今年她在一年內兩度晉身大滿貫決賽兼升上世界排名第二，如此高度也是非洲和阿拉伯球手前所未見。

兩度在大滿貫決賽失利，並未打擊查比雅鬥志，相反她在生涯中早已習慣在失敗中成長，「我首個WTA冠軍，也是幾經掙扎才能獲得。當時我需要時間，我相信今次也會需要時間。最重要的是，接受它，並在我失敗的決賽中學習。」

「是的，我當然絕對不會放棄。我肯定可以再入決賽，並會盡全力贏得冠軍。」加油，查比雅！