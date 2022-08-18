網球｜「英國楊丞琳」輕取前一姐過關　集中打好每一球成關鍵

「英國楊丞琳」拉度簡奴淘汰莎蓮娜威廉絲後，辛辛那堤公開賽次圈鬥前一姐艾莎蘭卡，僅花62分鐘便輕鬆過關。



辛辛那堤公開賽次圈，由英國球手拉度簡奴（Emma Raducanu）與艾莎蘭卡（Victoria Azarenka）爭晉級，這名「英國甜心」發揮穩定，全場6次破發機會，把握其中5次，結果直落兩盤6：0及6：2輕取對手，僅花62分鐘順利晉級，將與美國球手皮古娜（Jessica Pegula）碰頭。

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拉度簡奴連挫兩名前世界第一晉級。（Getty Images）

上年在美網神奇奪冠，拉度簡奴隨即成為全英的希望，對19歲的小妮子而言，壓力巨大，今年多次在領先下反勝為敗，她坦言今次只專注做好自己，「我要專注在一些控制範圍內的事，打好每一球。我曾經在場上想太多，愈來愈緊張，結果由贏變輸。」

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