網球熱話︱世界一哥被球迷一字觸怒　上前對質需由保安分隔︱有片

網球男單世界排名第一的俄羅斯球手麥維迪夫（Daniil Medvedev）被一名球迷大罵，他氣得立即上前跟對方理論。



麥維迪夫上周四（11日）於蒙特利爾大師賽（Montreal Masters）32強不敵澳洲球手基域奧斯（Nick Kyrgios），慘遭一輪遊。

直至日前網上流傳一段短片，顯示該仗比賽後麥迪維夫離場時，被一名球迷大喊「loser（輸家）」，結果這舉動觸怒了他。

麥迪維夫在比賽次圈出局後被球迷大罵。（Getty Images）

麥維迪夫當時本在保安護送下離開，他選擇回頭跟當事人對質，先問對方：「你剛剛說什麼？」麥維迪夫開始時顯得有點衝動，令保安立即將他跟球迷分開，並不斷拉遠兩人距離。

畫面所見，麥維迪夫不時做出手部動作加以說明，表達意見，而背景就傳來其他球迷大叫，「只有你尊重我們，我們才尊重你」；但亦有人勸該名球迷向麥維迪夫道歉。

結果在擾攘大半分鐘後，麥維迪夫說了一句：「我現在很冷靜。」，再着該名球迷說話前要三思，其後便匆匆離去。

God, how awful can fans be when they chant ‘loser’ to a tennis player after a tough battle on the court 👎🏻



Achieve something yourself in this life..



Having respect for another person is an important rule of a human being. pic.twitter.com/raFBQ8AXN7 — Meddy Family (@dmedvedevfans) August 13, 2022

事後基域奧斯亦有轉發片段，並形容球迷的舉動令人十分討厭，「我們已經付出所有，球迷應該要展示出一點尊重。」

麥迪維夫之後在一次記招再談及此事。（Getty Images）

麥維迪夫之後轉戰辛辛那提大師賽（Western and Southern Open），並在記者會被提及此事，他表示當自己遭到挑釁，會毫不猶豫反擊，「如果別人說我壞話，我依然當無事離開，這很糟糕。我會反問他有什麼問題。」

他透露自己當刻曾跟該名球迷的爸爸對話，希望對方好好教育兒子；並指自己雖然第一次遇到同類事件，但認為言語欺凌在網上世界十分普遍，並已到難以控制的地步。