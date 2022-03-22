網球｜費達拿20秒短片令球迷激動　美網溫網官方帳號都留言

瑞士網球名將費達拿去年完成膝蓋手術後，一直休養至今，他日前在社交媒體發布暌違8個多月的訓練影片，讓球迷激動起來，僅一個小時內就獲得超過100萬次觀看和20萬個「Like」。



40歲的費達拿自去年7月溫網男單8強落敗後，再度動膝蓋手術並休養避戰8個多月，何時傷癒復出一直是網壇關注焦點。

費達拿8個多月未有踏足賽場。（Instagram）

這名前世界球王周日（20日）在Instagram上載了手術後首度訓練畫面，他在歷經第3次膝蓋手術後，曾以拐杖行走2個月，一步一步復健，如今再度手執球拍開始擊球訓練，短短20秒的影片就讓球迷興奮不己。

影片在僅僅一個小時內就獲得超過100萬次觀看和20萬個「Like」，還有近一萬人湧入留言區，表達對費達拿的思念，包括溫網和美網的官方帳號，也有留言表達支持。

溫網和美網的官方帳號也留言為費達拿打氣。（截圖）

費達拿在本月接受瑞士媒體訪問時曾表示，目前康復狀況良好，讓他有重拾球拍上場的想法，雖然要重返ATP巡迴賽還有一段距離，他仍然抱持樂觀，「我期待能恢復健康、再次跑動，目標是在夏末秋初這段時間重返球場，並能在巡迴賽展現水準。」