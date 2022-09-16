歐霸｜拉素作客米迪蘭特慘負1：5　領隊沙利：球隊太自以為是

周四晚歐霸F組賽事，丹麥球隊米迪蘭特主場以5：1大勝拉素，拉素領隊沙利（Maurizio Sarri）賽後狠批球隊自大。



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拉素客場慘敗1：5給米迪蘭特，是隊史第四次在歐洲賽事失五球或以上。（Getty Images）

米迪蘭特在上半場26分鐘，憑後上衝入禁區的左閘球員保連奴（Paulinho），在禁區擋到對隊友射門後，轉身左腳射門破網，領先1：0；29分鐘，拉素中堅馬里奧基拿（Mario Gila）嘗試解圍時滑倒，前鋒米迪蘭特索里卡巴（Sory Kaba）把握機會射遠柱得手，上半場米迪蘭特領先2：0。

米迪蘭特上半場憑保連奴與索里卡巴的入球，領先2：0。（Getty Images）

下半場49分鐘，拉素卡達迪禁區拉跌對方球員，米迪蘭特獲得12碼，由巴西球員伊雲特（Evander）射入，領先3：0。隨後拉素雖有米連高域沙域（Sergej Milinkovic-Savic）禁區外射門得手，但球隊其後再失兩球，最終以1：5落敗。

沙利賽前記者會上曾要求球隊在對戰米迪蘭特時必須保持謙虛，球隊似乎沒有遵從他的指示。（Getty Images）

拉素領隊沙利賽後記者會上向球迷道歉，並批評球隊自大，「球隊完全沒有謙遜，我們以為已經修正這問題。帶着這心態踢球，不會有好表現。」

沙利亦指，這種情緒崩潰情況近季屢次發生，很難理解其中原因，「如果問題出現在我身上的話，那我需要退後一步；如果是一個球員的問題，那他需要離隊。」

米迪蘭特賽後以1勝1負，憑得失球壓過拉素暫居F組第二，拉素則排第三。