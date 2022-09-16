歐霸｜貝迪斯不老傳奇再創紀錄 祖亞昆建功領軍主場報捷
撰文：趙子晉
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貝迪斯隊長祖亞昆即使年屆41，依然未言退，這名老將周四（15日）深夜為球隊在歐霸分組賽披甲，上半場轟入世界波，以41歲56日之齡創下歐霸史上最年長球員入球的紀錄，以行動證明年紀只是個數字。
歐霸C組，貝迪斯主場迎戰保加利亞的盧多格德斯（PFC Ludogorets Razgrad），結果以3：2險勝對手，全取3分，兩戰全勝，高踞C組榜首。
41歲祖亞昆轟金球 一人保持歐霸兩紀錄
貝迪斯除了路爾斯軒歷基（Luiz Henrique）及簡拿利斯建功外，還有廣大球迷熟悉的他——年屆41歲的老將祖亞昆。這名老牌翼鋒今仗正選披甲，禁區「K角位」附近接應隊友橫傳，見對手未有即時施壓，祖亞昆扣橫大位起腳，轟出世界波，皮球直飛網仔，對手門將鞭長莫及。
祖亞昆以41歲56日之齡建功，成為歐霸史上最年長的入球球員。這名貝迪斯不老傳奇手握不只一個記錄，早在今年2月，以40歲211日在歐霸交出助攻，如今一人獨佔兩項紀錄。
即睇祖亞昆金球（00:49開始）：
年齡只是數字 主帥柏歷堅尼盛讚
年過40又如何，祖亞昆身體力行，證明年紀只是數字，他賽後笑言，如今建功也21歲時開心得多。原來當他每一場披甲，他也有破紀錄的預感，更事先通知隊友，「我早在開賽前已經跟隊友們說：『我今場就會破紀錄！』在這個年紀仍然能夠保比賽狀態，才是更加值得高興。」
貝迪斯主帥柏歷堅尼同樣對祖亞昆讚不絕口，「他（祖亞昆）值得這些出場時間，他每一天也努力地練習，我對他的比賽狀態沒有質疑。」
貝迪斯今季至少有4場歐霸分組賽，屆時祖亞昆或可以再刷新自己擁有的紀錄。
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