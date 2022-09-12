英女王逝世｜阿仙奴歐霸迎戰燕豪芬改期　倫敦警方商議後決定

英女王伊利沙伯二世上周五（9日）駕崩，下周一將舉行國葬。英國警察忙於應付悼念活動，足球賽事未可完全重開。倫敦球會阿仙奴宣布，周四晚歐霸盃分組賽將會延期。

阿仙奴原定周四晚主場迎戰荷甲燕豪芬，在今夜公布與歐洲足協、倫敦警察商討，加上內部討論後，決定改期。根據《The Athletic》兩天前報道，倫敦警察一度表示該賽可以如期舉行。隨着事情發展，形勢有變。

英國足球賽事預定在今晚起重新展開，如英超以下級別聯賽預定於周中舉行，但周末英超賽事有可能受警力影響而改期。