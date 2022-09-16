英女王逝世｜碧咸排隊12小時瞻仰靈柩 素色大衣現身一度拭淚
撰文：普利森
出版：更新：
英女王逝世後，靈柩由周四（15日）起暫放在西敏宮，供民眾瞻仰悼念，直至19日舉行國葬。
曾是英格蘭足球代表隊隊長的碧咸（David Beckham），今（16日）被拍得為悼念英女王，與民眾一同排隊12小時。
作為英格蘭足球代表隊前隊長、曼聯前隊長及曾效力皇家馬德里的碧咸，戴上了帽子、穿上素色大衣及打上黑色領呔，加入了往西敏宮的長長人龍，但他在排隊期間很快引起了媒體注意，成為追訪對象，民眾也紛紛舉起電話拍攝他，但這位退役英格蘭球星顯得相當從容，亦接受了媒體訪問。
碧咸被問到是否等了很久時簡短應道：「是有點久」，有媒體問他為何不要求走「快捷通道」，他道：「我只想來向我們的女王致敬。」
英國天空電視台拍到碧咸進入西敏宮後，脫下帽子，排到接近靈柩時，他一度顯得非常感觸，天空新聞寫道：「他顯得有點激動，並在排隊往靈柩期間拭去眼淚。」
David Beckham wiped away a tear as he paid his respects to the Queen after queueing for 13 hours.— Sky News (@SkyNews) September 16, 2022
Beckham slowly bowed his head and stared at the floor as he viewed the Queen's coffin.
Read more here: https://t.co/d1vJyHthxE pic.twitter.com/hsv3OoAFMO
毅行者2022｜11月28日虛擬形式展開 望明年2月再辦實體賽渣馬取消｜霍啟剛由期望變失望 收體育總會求助 盼政府清晰指引香港體育盛事命運迥異 渣打馬拉松取消 港足友賽、維港泳照搞歐霸｜曼聯辛祖慶祝背後暖心故事 9歲小球迷多次向球員表心意歐霸｜拉素作客米迪蘭特慘負1：5 領隊沙利：球隊太自以為是港足︱足總解釋閉門決定 港隊比賽後變「黃碼」 CEO望球迷自律歐國聯｜英格蘭28人名單 兩曼聯後備繼續入選 艾雲東尼首獲徵召