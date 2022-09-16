英女王逝世｜碧咸排隊12小時瞻仰靈柩　素色大衣現身一度拭淚

英女王逝世後，靈柩由周四（15日）起暫放在西敏宮，供民眾瞻仰悼念，直至19日舉行國葬。

曾是英格蘭足球代表隊隊長的碧咸（David Beckham），今（16日）被拍得為悼念英女王，與民眾一同排隊12小時。



作為英格蘭足球代表隊前隊長、曼聯前隊長及曾效力皇家馬德里的碧咸，戴上了帽子、穿上素色大衣及打上黑色領呔，加入了往西敏宮的長長人龍，但他在排隊期間很快引起了媒體注意，成為追訪對象，民眾也紛紛舉起電話拍攝他，但這位退役英格蘭球星顯得相當從容，亦接受了媒體訪問。

碧咸接受媒體訪問。（美聯社）

碧咸很快便被媒體發現追訪。（美聯社）

碧咸被問到是否等了很久時簡短應道：「是有點久」，有媒體問他為何不要求走「快捷通道」，他道：「我只想來向我們的女王致敬。」

英國天空電視台拍到碧咸進入西敏宮後，脫下帽子，排到接近靈柩時，他一度顯得非常感觸，天空新聞寫道：「他顯得有點激動，並在排隊往靈柩期間拭去眼淚。」

David Beckham wiped away a tear as he paid his respects to the Queen after queueing for 13 hours.



Beckham slowly bowed his head and stared at the floor as he viewed the Queen's coffin.



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