歐霸｜曼聯辛祖慶祝背後暖心故事 9歲小球迷多次向球員表心意
撰文：黎建明
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周四晚歐霸曼聯2：0擊敗舒列夫的賽事中，為曼聯先開紀錄的查頓辛祖（Jadon Sancho）入球後舉出一塊護脛。他賽後接受訪問時，指這護脛是賽前一名小孩送給他，並希望他在賽事中穿上。
曼聯對舒列夫的比賽中，辛祖在17分鐘為曼聯先開紀錄。入球後，辛祖拿出了一塊印有他樣子的護脛，並向看台展示。
他在賽後訪問時指，護脛由是一名小孩贈送，「他要我穿上它們，我回應『好，沒有問題。』因此我入球後，向他展示護脛，顯示我有穿上。」
網上其後亦有影片，拍到這名叫Jacob的小孩送上護脛的片段。當時辛祖為Jacob簽名後，Jacob送上兩塊護脛，辛祖道謝後，Jacob爸爸表示希望辛祖會在比賽中穿上，辛祖亦馬上答應，並與Jacob擊掌。
影片：
✅ Jadon Sancho gets given a custom pair of shin pads from a fan! #MUFC— UtdPlug (@UtdPlug) September 10, 2022
🎥 @jacob_manutd
pic.twitter.com/UakJB5MvhN
這名叫Jacob的9歲曼聯球迷，曾經在今年8月與9月時，分別把印有般奴費南迪斯與麥湯米尼的護脛送給兩人，麥湯米尼與般奴接過後均顯得十分開心，麥湯米尼更向Jacob回贈一件他的球衣。
辛祖早前未有入選英格蘭28人名單，將不會隨隊出戰歐國聯賽事。辛祖指對未能入選感到失望，但會繼續努力，希望能入選世界盃名單。
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