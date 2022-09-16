毅行者2022｜11月28日虛擬形式展開　望明年2月再辦實體賽

「樂施毅行者2022」宣布，收到政府當局建議、考慮過其他可行方案後，決定今屆毅行者再度以虛擬形式上演。



在同一日先有維港渡海泳及香港足球代表隊友賽獲開「綠燈」、後渣打馬拉松宣告取消後，「樂施毅行者2022」在活動的Facebook專頁亦宣布壞消息。

主辦單位發文道：「近日我們終於收到當局的書面回覆，雖然我們已將活動人數減至400隊，即1600人，但當局認為活動人數眾多且時間較長，並需要長時間在不配戴口罩的情況下進行，而參加者亦需要在活動期間飲食以補充體力；加上考慮近日疫情趨勢，認為有必要就大型活動實施一系列防疫措施，建議樂施會大幅減少參加者人數或縮短路線長度。」

行者上次能以實體方式舉行，已要追溯至2018年。（樂施會官網）

主辦單位在帖文中續指，大會「審慎考慮及探討其他可行方案後」，決定今年的樂施毅行者繼續以虛擬形式進行，並名為「樂施毅行者2022 - VIRTUALLY TOGETHER」，將在11月28日至12月18日舉行，詳情將在下周公布。

今屆毅行者再次未能以實體方式完整舉行，已是由2020年開始連續3年以虛擬或線上形式進行，2019年之時則因社會運動而取消，意味毅行者上次能以實體方式舉行已要追溯至2018年。