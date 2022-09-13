托迪離婚大控訴　退役後父親離世患抑鬱　妻子懶理還出軌三重打擊

「羅馬王子」托迪與妻子巴拉絲（Ilary Blasi）猶如金童玉女，羨煞旁人。童話故事一樣的生活，在婚姻第17年突然走向盡頭，男方作出大控訴，指摘在他最需要她的時候，昔日枕邊人卻不在旁，更跟被他發現屢次出軌，連帶墮進抑鬱症深淵。



托迪夫婦一直被視為意大利的金童玉女。（Getty Images）

托迪盛年俊顏，在足球界以至全球名人當中均屬首屈一指，一般球員已能獲得不少女士青睞，何況無論外型還是球技也是頂尖的一代羅馬王子？因此意大利小報時不時傳出他不忠的消息，托迪一直未有理會，直到今次。

他接受意大利《晚郵報》（Corriere della Sera）訪問，劈頭便說：「我首先出軌的講法並非事實。我說過我不想講，也沒有去說什麼，但過去數星期實在有太多假新聞。當中部分甚至令我的孩子們受苦。」

一年多之前托迪與巴拉絲仍如膠似漆。（托迪Instagram）

退役+父親離世雙重打擊陷抑鬱

他憶述，受到情緒困擾已有一段日子，真正危機在去年3至4月期間發生，「我經歷一段困難時期，首先是因為退役，繼而是父親因為新冠肺炎病逝。」托迪本人染疫後，同樣出現嚴重病徵，足足病了15天之久，他控訴，「當我最需要我妻子的時候，她並不在場。」

巴拉絲為何會在如此重要時刻，不在丈夫身邊？蛛絲馬跡早已存在，托迪一路不願面對，打開對方電話一看，換來傷透他心的證據。

托迪曾經美好的全家福。（托迪Instagram）

妻子跟不同外遇對象出軌

「去年9月，流言陸續傳到我耳邊：『看，Ilary另結新歡。』」托迪更說，妻子外遇對象不止一個，「20年來我從未出軌，她也沒有對我不忠。可是當我收到來自不同朋友的警告，便開始起疑心，那些都是我所信任的人。」

「我查看她的手提電話，然後發現當中有一個第三者，這個人作為Ilary與另外一人溝通的中介，內容大多是：在酒店見你。」對本身已因退役和父親離世悶悶不樂的托迪來說，此發現成為壓毀他的最後一根稻草。

重溫：托迪退役感人時刻

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新女友幫助下走出谷底

「以前曾經有過傳言，有些是她的，有些是我的，不過那些真的只是流言。今次找到的是真憑實據，是事實，令我患上抑鬱症。」托迪稱，「我再也無法入睡，曾扮作一切如常，但我再不是原來的那個我，變成另一個人。」

黑暗之中，另一個金髮美女把他拯救。他說妻子出軌後，寶治（Noemi Bocchi）最初以朋友身份作伴，到今年新年二人才正式走在一起，「我能夠走出抑鬱症，全賴Noemi」，並強調二人是在巴拉絲有外遇後才發展。

托迪感謝女友寶治，助他擊退抑鬱症。（網上圖騰）

即使關係走到盡頭，托迪不認為全是前妻巴拉絲的錯，「分手時，錯誤雙方各佔50，我應該多點陪伴他。」羅馬王子說話留有一線，前妻巴拉絲未必這麼想，有意無意間向傳媒預告證據在手，隨時來個大爆料力數托迪不是。