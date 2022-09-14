體育熱話｜巴西乒乓奧運代表變性獲祝福　「一直想參與男子賽事」

曾公開承認同性戀的巴西乒乓球選手Caroline Kumahara，宣布改名為Luca Kumahara，並已完成變性手術，成為乒乓球壇首名跨性別選手，並希望未來可以參與男單賽事。



Kumahara與巴西女團打進上屆東京奧運16強。

Kumahara現年27歲，曾代表巴西參與三屆奧運賽事，最佳成績是在東京奧運取得女團第九名。Kumahara接受專訪時指，直言從有記憶開始，一直覺得自己是男孩，「過渡一詞不太恰當，因為我從不覺得自己是女孩。」

Kuhamara的決定，受到身邊眾人支持與祝福。（Getty Images）

Kuamhara指，自己曾以為需一直以女性身份生活下去，「對我而言，告訴大家這個轉變是相當重要的時刻，亦告訴大家是可以轉變。我可以進行轉變，並繼續打乒乓球。」他表示自己的親人、隊友、教練團隊、巴西乒乓球協會等都支持這個決定。

Kumahara現時打算參與巴黎奧運女子組賽事，並指自己在女子隊有未完成目標，為符合賽事要求，所以尚不會對身體繼續做手術，以便符合賽事要求。「繼續參加女子比賽是一個艱難決定，因為變性對我而言十分重要，我已經等很長時間。現時因為職業原因令我不得不繼續等下去。」

巴西乒乓球協會為Kuhamahra送上祝福。（Instagram）

然而，Kumahara表示自己期待有朝參加男子比賽，「我已將這個想法藏起近25年，現時終於可以公開並感受這一切。」