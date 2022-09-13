體育熱話｜1.55米鄧亞萍兒子快高長大　身高近1.8米接班希望幻滅

中國乒乓球名將鄧亞萍2006年在法國誕下兒子林瀚銘，外界一直懷疑林瀚銘持有外國護照，鄧亞萍曾在微博上載數張照片，徹底肅清網民疑慮。

時隔三年，16歲的一代兵壇「大魔王」之子已經長大，身高與嬌小的母親相映成趣。



鄧亞萍球員生涯期間，戰績彪炳。（Getty Images）

鄧亞萍兒子林瀚銘2006年在法國出生，9歲開始學習打乒乓球，受嚴格訓練下2017年入選北京兵乓球二隊，並因背景引來外界關注。

與此同時，有內地媒體與網民開始質疑林瀚銘擁有法國籍還是中國籍，以及未來會代表哪個國家出戰。

鄧亞萍曾在微博發圖闢謠

鄧亞萍早在2019年出席勞倫斯世界體育獎頒獎典禮前，在微博上載自己與兒子的中國護照，並表示：「我和兒子林瀚銘一直以來都是中國籍，雖然他出生在法國但一出生就拿了中國護照。我們作為中國人而自豪，能為祖國拼搏而感到驕傲。」

鄧亞萍將其微博闢謠貼文長期置頂，消除大家疑慮。（微博照片）

鄧亞萍兒子林瀚銘已經長得比媽媽高了近一個頭。（微博照片）

接班機會愈來愈渺茫

鄧亞萍身高只得1.55米，丈夫林志剛亦僅屬一般身高，兒子能長多高是外界另一好奇焦點。就在她發文澄清自己和兒子國籍問題三年過後，從鄧亞萍與兒子近照可見，林瀚銘已足足母親高出一個頭，目測近1.8米。

鄧亞萍與丈夫都是乒乓球運動員出身，自然希望培養兒子當接班人，不過中國媒體新浪認為，由於林瀚銘身材愈來愈高大，加上小伙子愛上打籃球，「這個願望難度恐怕愈來愈大」。

鄧亞萍是中國乒乓球一代名將，1988年起為國家隊效力，1989年首次參加世錦賽便以16歲之齡與拍檔喬紅贏得女雙冠軍，成為歷來最年輕世界冠軍人馬之一，職業生涯14年間奪得18個世界冠軍，並曾連續8年保持世界第一，加上世界盃和奧運，橫掃乒壇三大賽事，被稱為「大魔王」級別超級選手。

林瀚銘一度有意成為電競選手。（微博照片）

林瀚銘一度有意向電競發展

上月鄧亞萍出席內地節目《我相信》時，指林瀚銘曾有意成為遊戲「王者榮耀」電競選手，她亦予以支持。

鄧亞萍後來到兩支職業電競隊了解各方面資訊，再分析給兒子選擇，林瀚銘最終仍是選擇乒乓球。