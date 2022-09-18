U20亞洲盃外圍賽｜港足爆冷負東帝汶　主帥張健峰：被對手帶着走

U20亞洲盃外圍賽，香港20歲以下足球代表隊（港足U20）雖早已無緣晉級決賽周，但仍望在周日（18日）的F組最後一戰擊敗東帝汶U20，以一場勝利結束賽事，惟最終如主帥張健峰所言：「事與願違」。



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香港今仗面對東帝汶本來有個好開始，10分鐘，今仗出任正選的港將馬斐射門被對手門將撲出不遠，趙聡悟補中，打開紀錄。但港隊領先後反遭壓制，換邊後僅8分鐘便遭對手一記頭槌追平，到60分鐘更被反超前至2：1。

港隊雖積極反撲，但趙聡悟的射門、馬斐的頭槌及曾以行一次跳頂都未能破門，最終無法收復失地，以1：2再負一場，在F組3戰全敗畢業。

港隊最終在小組3戰全敗出局。（香港足總）

由於東帝汶實力一向平平，其成年隊世界排名僅為199，較147名的香港更要低52位，東帝汶和香港的成年隊過去曾在2007年世界盃外圍賽交手兩場，港隊兩場都獲勝，作客贏3：2、在主場更贏8：1，而且東帝汶足總近日屢傳欠薪，其U19梯隊能擊敗香港，實屬爆冷。

港隊主帥張健峰賽後指，今場雖很早入球，但此後無法控制戰局，一直被對手主導：「5日3戰體力付出很大，球員在比賽也被對手帶着走，消耗更大，雖然早段入了一球，但入局好慢，若跟了人節奏走，體能狀況不會好。我們中段開始很想去搏、拿到入球，可惜事與願違。」

張健峰。（香港足總）

當地記者問張健峰下半場連失兩球，到底出現什麼問題，他答道：「都關乎我們的集中力及一對一防守時無法阻止對手推進，比賽期間改善不多，東帝汶球員很有個人能力，能獨力持球突破我們的球員，（港隊）無法改善之下，球員便受壓、一直處於下風。」

有印尼記者指，港隊上仗對印尼U20時，印尼門將卡耶（Cahya Supriadi）受傷一度失去知覺，港隊球員及隊醫即時協助，獲當地球迷大讚具體育精神，張健峰回應道：「生命必定比足球重要，猶幸我們的球員和隊醫都反應快，協助受傷門將獲得治療。」卡耶已出院，正待康復。