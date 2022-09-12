意甲｜博洛尼亞力克費倫天拿開齋　曼聯險簽發威領軍打開勝利之門

阿拿奧杜域今夏轉會市場驚傳成為祖雲達斯及曼聯的目標人物，最終婉拒邀請，留效博洛尼亞。這名曾效力中超的奧地利前鋒，繼續高效，今仗再度攻破費倫天拿大門，助球隊打開今季聯賽勝利之門，並進佔射手榜榜首。



33歲的阿拿奧杜域（Marko Arnautovic）早年曾效力中超的上海海港（前稱上海上港）前鋒，上年回流意甲博洛尼亞後，依然有表現，今季已在意甲累積轟入5球，可惜球隊仍然一場不勝。

博洛尼亞今輪主場鬥費倫天拿，落後一球下，下半場先由穆沙巴路建功追平，3分鐘後，阿拿奧杜域門前撞射得手，助博洛尼亞以2：1反勝，打開勝利之門。阿拿奧杜域是博洛尼亞的進攻主力，一人肩負起球隊入球重責，全隊至今錄得7球，這名33歲的奧地利射手一人獨取6球，同時高踞意甲神射手榜榜首。

阿拿奧杜域攻入奠勝一球，助球隊打開勝利之門。（Getty Images）

祖雲達斯曾經傳出對阿拿奧杜域有意思，取代摩斯堅恩的位置，意甲之間轉會，看來較為合理。曼聯一度急求前鋒，盛傳阿拿奧杜域是目標之一，但因為博洛尼亞叫價過高，加上「曼迷」反應極大，交易最終拉倒。這名奧地利箭頭坦言：「這只是轉會市場的操作之一，我清楚誰人對我有興趣，但我目前只會專注在博洛尼亞。」

阿拿奧杜域用入球說話，證明自己即使33歲依然有不俗的入球能力，但他在今場因傷退下火線，倘若缺陣一段時間的話，必定對博洛尼亞的鋒力有影響。

阿拿奧杜域今季是博洛尼亞前線必然主力。（Getty Images）

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