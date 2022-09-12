意甲｜最瘋狂補時4人領紅　球證成焦點　祖雲達斯絕殺被吹又失分

撰文：趙子晉
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縱然祖雲達斯今季聯賽未嘗一敗，但和多過贏。周日（11日）深夜主場鬥沙蘭力坦拿，落後兩球下幾經辛苦追和，補時階段米利克建功，以為絕殺之際，豈料球證翻查VAR後，認為有越位之嫌，結果入球被推翻，同時引來祖雲達斯方面的不滿，惹起混亂，最終連領隊艾歷尼也被逐。

祖雲達斯開季表現麻麻，今仗主場鬥沙蘭力坦拿，18分鐘先失守，簡達華接應隊友傳中，門前撞射建功。臨完半場前，祖雲達斯中堅基爾臣比爾馬禁區內犯手球，球證直指12碼點，並由比亞迪克（Krzysztof Piatek）操刀中鵠，祖雲達斯落後兩球返回更衣室。

比亞迪克完半場前12碼建功，助球隊一度兩球領先。（Getty Images）

祖雲達斯補時追平再絕殺　空歡喜一場

換邊初段，比爾馬將功補過，力度十足的彈地頭槌破網，追成較接近紀錄。祖雲達斯繼續圍攻沙蘭力坦拿，惟遲遲未能扳平。阿歷士辛度補時階段博得12碼，雖然隊長邦路斯主射被對方門將撲出，他及時上前補中，幾經辛苦追成平手。

祖雲達斯乘勢追逼，米利克接應角球頭槌建功，這名波蘭前鋒興奮得脫去球衣慶祝，更拿下第2面黃牌被逐，但協助球隊絕殺對手，就算被逐，米利克根本不介意，豈料故事未完。

米利克頂入絕殺一球，高興得除衫慶祝，原來是空歡喜一場。（Getty Images）

絕殺球被吹走引混亂

VAR認為門前掠過的邦路斯有越位，故此球證需要翻看重播，其後改變主意，指邦路斯越位在先，推翻入球。祖雲達斯眾將對判決極度不滿，隨即上前與球證理論，一度引起混亂，為了控制場面，球證連續出示3面紅牌，兩軍各有一名球員被趕出場外，「祖記」主帥艾歷臣同樣領紅，結果兩軍打成2：2平手，各得1分。

祖雲達斯絕殺球被吹走，全隊上下當然不滿判決。（Getty Images）

VAR又出事

何解祖雲達斯上下如此憤怒？因為這個越位判決充滿爭議。從VAR的畫面看到，邦路斯對比身旁的敵軍球員，右腳確實突出一點，但其實鏡頭外還有一名客軍球員，就是入球功臣簡達華，他站在角球旗附近，從另一角度而言，他大有可能包越位。另外，就算邦路斯站在越位位置，但他未有影響皮球的方向，又沒有阻擋到門將，是否構成越位值得商榷。

領紅又越位　祖雲達斯將帥：無辜

被指越位的邦路斯賽後接受訪問時，透露球證的觀點，「他說我身處的越位位置干擾了比賽。」這名祖雲達斯隊長當然感到無辜，坦言無論如何也未能騷擾對方，又提出簡達華的位置並沒有在VAR畫面中出現，他直言對方必定包越位，從球場的草地顏包也可驗證，主帥艾歷尼同樣認為簡達華的位置較邦路斯後。

至於艾歷尼是否因出言不遜而被逐，他直言自己是無辜的，「我和球證一起的時候從不說話。」無論如何，艾歷尼下場聯賽將無法領軍。

祖雲達斯以10分暫列意甲第8位；沙蘭力坦拿則以7分排第10位。

今仗執法球證成為主角，一共出示4面紅牌。（Getty Images）

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