乒乓球︱國兵新星不敵張本智和14歲妹　內媒：全家成為中國隊大敵

乒乓球WTT突尼西亞賽女單32強，上演一場中日新星大戰，中國隊22歲球手劉煒珊遇上年僅14歲的日本小將張本美和。後者正是獲譽「日本神童」張本智和的妹妹，兩兄妹的父親、前國乒代表張宇（入籍日本後已易名為張本宇）以教練身份，坐在場邊指導女兒。

結果張本美和又一次擊敗中國球手獲勝。



年僅14歲的張本美和，在乒乓球WTT突尼西亞賽再次擊敗中國球手。（網上圖片）

張本美和今年初曾在比賽中以11：0贈中國球手一個光蛋局，表現進步神速。小妮子今年已戰勝過齊菲、陳熠、覃予萱、縱歌曼等中國隊球手，也曾擊敗新加坡名將、前世界冠軍馮天薇。

即使如此，張本美和在突尼西亞賽女單32強面對中國的劉煒珊，賽前仍被視為實力有相當差距，畢竟張本美和世界排名落後對方48位，年紀也細8年。

中國球手劉煒珊在領前大好形勢下，終被張本美和反勝。（網上圖片）

落到場比賽，戰況卻不似預期。狀態甚勇的張本美和先以11：8贏得首局，被劉煒珊以11：3、11：8連勝兩局反超前後，並未有慌亂下來，更以11：6、11：8連下兩城，總局數3：2反勝晉級，成熟表現再次贏盡掌聲。

中國各大媒體標題均以「爆大冷」來形容今仗戰果，當中《新浪體育》更稱：「國乒又輸14歲日本小將，張本智和全家成為中國隊大敵」。

張本智和早已成為中國隊心腹大患，如今連他14歲妹妹也不容小看。（新華社）

雖說這只是一場WTT分站賽事，實在不用過份解讀或憂慮，畢竟中國隊乒乓球實力仍遠勝任何國家，但由於張本美和一家背景特殊，也難怪中國媒體顯得相當緊張。

張本智和、美和兄妹。（Instagram）

19歲的張本智和從小已被冠以「神童」稱號，屢去年世界錦標賽混雙賽事不敵中國組合與拍檔早田希娜得到亞軍，是中國隊心腹大患。14歲妹妹張本美和，乒乓球天份同樣超群。兩兄妹的父母都是前中國乒乓球國手，父親張宇1997年曾與奧運冠軍陳龍燦合作，獲得全運會男雙銅牌。母親張凌來自四川，曾入選中國國家隊，與名將鄧亞萍、喬紅一起出戰1995年世錦賽。

張本智和威水史：

張氏一家四口合照。（網上圖片）

張宇、張凌1990年代初轉戰日本，長子張本智和2003年在仙台出生，2008年輪到張本美和出世。2014年張宇跟兒子張本智和、女兒張本美和入籍日本，張宇改名為張本宇。張氏夫婦從小培養一對子女，他們果然不負父母期望，長大後同時成為中國對的重要對手。