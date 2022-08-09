乒乓球︱新加坡老將馮天薇頒獎台哭成淚人有段古　曾被踢出國家隊

英聯邦運動會周一（8日）閉幕，今屆獲頒傑出運動員獎項（David Dixon Award）的是新加坡乒乓球老將馮天薇。他在四屆賽事豪取9金3銀1銅，成就非凡，單是今屆賽事已奪3金，周日他在女單決賽落後0：3絕境下反勝封后，站在頒獎台上淚如雨下感人一幕，在網上瘋傳。

2016年曾因「年紀大」被逐出國家隊，金牌與掌聲背後，也少不得眼淚。



新加坡名將馮天薇在英聯邦運動會贏得女單金牌後哭成淚人。（Getty Images）

乒乓球是新加坡在英聯邦運動會中最大獎牌庫，而馮天薇就是為國家達成目標的最強大武器。2010年首次參賽便贏得兩金兩銀，2014年全盛期連奪女單、女雙、女團三金，2018年金、銀、銅各一，到今屆賽事他將滿36歲，竟能再摘三金，周日女單決賽一戰，更為球迷津津樂道。

長江後浪推前浪，女單決賽對手，是較他年輕10載的新加坡國家隊隊友曾尖。賽事採7局4勝制，年輕力壯的曾尖連贏頭3局，將馮天薇迫至絕路。關鍵時刻他沒有自亂陣腳，沉着應戰下連追三局扳平，決勝局再以11：5獲勝，連贏4局奇蹟反勝，第三度贏得女單金牌。

馮天薇的眼淚：

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頒獎台上，早已見慣大場面的馮天薇，看着新加坡旗幟飄揚、奏起國歌，斗大眼淚竟大滴大滴落下，雙眼和鼻子通紅，更要大力咬着下唇來鎮定自己，期間一度用手抹去淚水。這一幕感動萬千球迷和新加坡人，在網上廣泛流傳。

到底是因為逆轉金牌得來不易，還是已作退役打算，今屆是最後一舞，令他情緒激動難抑，只有他本人才知道。回看他為新加坡征戰多年，風光背後2016年曾一度被勒令退出國家隊，埋藏鮮為人知的辛酸。

2010年英聯邦運動會，馮天薇贏得2金2銀，包括這面女單金牌。（Getty Images）

來自中國哈爾濱的馮天薇，曾是中國乒乓球隊成員，父親在他加入國家二隊前病逝，2003年剛被徵召上一隊，卻因病不了了之，當時有指他因為太過思念父親而病倒。山窮水盡疑無路，2005年到日本打職業賽，之後遇上新加坡隊主教練劉國棟，被邀請加入新加坡隊，改寫他的一生。那年，她20歲。

在劉國棟指導下，與同樣來自中國的前輩李佳薇等並肩作戰，2008年北京奧運女子團體賽勇闖決賽，負予中國得銀牌。兩年後世錦賽，馮天薇領新加坡女團復仇成功，決賽對中國連挫丁寧、劉詩雯奪得寶貴兩分，終以3：1獲勝成為世界冠軍。

馮天薇為新加坡贏盡功勳，2012倫敦奧運擔任開幕禮持旗手。（Getty Images）

他和新加坡女子隊成為中國隊心腹大患，是「海外乒團」中的佳話，作為「入籍兵」，即使為國贏盡獎盃，生涯也不是一帆風順。2016年10月，新加坡乒乓球協會以國家隊年輕化為由，不再跟年齡踏入三字頭的馮天薇續約，引發重大爭議。之後又改口風稱，「假如達到某些選拔條件，會繼續支持他參加國際賽」。

「被退出」新加坡國家隊數月後，馮天薇在中國乒乓球超級聯賽擊敗當時世界排名第一兼奧運金牌得主丁寧，展示強大實力，之後輾轉重返國家隊。

馮天薇獲頒今屆英聯邦運動會傑出運動員獎。（Getty Images）

近年戰績逐漸滑落，國家隊亦有後輩接班，差不多是時候退下來，意想不到今屆英聯邦運動會，落日餘暉依然耀眼。女單決賽反勝師妹曾尖奪金後翌日，夥拍曾尖再贏女雙，連同女團金牌，繼2014年後再度一屆三金。四屆賽事累積13面獎牌，超越前輩李佳薇，榮登新加坡歷來贏得最多英聯邦運動會獎牌的運動員。

創舉不止於此，2002年起每屆賽事大會選出一位傑出運動員（David Dixon Award），馮天薇今屆當選，成為首位獲獎乒乓球手，也是新加坡第一人。球員黃昏之年再闖高峰，接受新加坡《海峽時報》訪問時流露退意：「多年來我的人生都是圍繞乒乓球，我對它的專注，令它變成我的生命。我太熱愛乒乓球，從未想過放棄，今次是競賽生涯的自然終點。」

頒獎台上的情緒爆發，對乒乓球既有不捨、也有感謝，幾許跌倒失意，亦曾登上世界之巔。或許有過不甘和怨恨，愛恨交織百感交纏，臨別一刻化作一行熱淚，留下無數美好回憶，揮一揮球拍不帶走一片雲彩。