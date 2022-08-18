王楠乒乓球訓練營25天收近萬人民幣惹熱議　培養到15歲要7位數字

不少家長都會趁暑假安排小朋友參加運動訓練班，各種活動收費不一，有平有貴，視乎師資、課程內容以及待遇豪華程度。中國前乒乓球名將王楠早前開辦一個乒乓球夏令營，25天收費9800元人民幣，惹來網民熱議。

以此費用粗略計算，一個5歲孩子訓練10年，便要花上7位數字，所費不菲，引發不少批評聲音。也有人持相反意見，「假如王楠親自授課，真心不貴。」



王楠今夏辦乒乓球夏令營，並親自授課。（國球舍微博）

王楠是中國女子乒乓球隊「大魔王」之一，球員生涯贏盡各大錦標，奧運4金1銀，20面世錦賽獎牌（15金3銀2銅），7面世界盃獎牌（5金2銀），已說明一切。丈夫郭斌是山東威海有名地產商，兩夫婦夥拍前國家隊隊友劉國梁在威海南海新區興建一個與乒乓球或運動相關的特色小鎮，投資額達500億人民幣，單是2021年7月啟用的國球舍乒乓球館，總面積已達8萬平方呎。

根據國球舍本身描述，此場館是「專注體育文化推廣及青少年體魄教育的體育社交互動平台」，還未計算東京奧運前國家隊全體成員前往集訓的威海南海國家乒乓球訓練基地在內。夏令營正是在國球舍場館內進行，25天、9800元人民幣，到底算平定貴？

王楠創立的國球舍乒乓球館。（網上圖片）

《搜狐》一文章仔細攤分：9800元/25天，即每天392元，當中已包括住宿和一天三餐的費用。重點是，王楠親自落場為孩子指導，如此一來，不止不貴，甚至是抵。新浪體育另有文章指，「要知道，現在外面隨隨便便一舍訓練營，一個月的花費至少都要幾千元」，加上有王楠親自加持，「一個月僅需9800元真心不算貴」。

文章拿國乒成員方博成立的全世爆乒乓球會一堂280至1000元人民幣來比較，更顯得夏令營收費相宜。不過「全世爆」為單對單授課，王楠的夏令營為集體授課。小數怕長計，如果每月都要花上近萬人民幣來培訓，一年已過10萬，5歲孩子訓練10年，到15歲時已花上117萬人民幣，這個水平不是一般家庭能夠負擔。比起收費水平，王楠與中國乒乓球國家隊千絲萬縷的關係，爭議或許更大。

+ 1

王楠丈夫郭斌，正是前隊友劉國梁介紹認識。劉國梁歷任中國國家乒乓球隊總教練、中國乒乓球協會副主席，2017年一度暫別乒壇，與郭斌及王楠夫婦一起經商，並跟地產合拍商雅居樂簽約成為體育產業首席顧問官，並在威海體育小鎮項目擔任總設計，至2018年復出，該年底當選第九屆中國乒乓球協會主席。

劉國梁沒有親自帶隊出戰WTT歐洲系列賽和突尼西亞賽，而是留在王楠名下訓練基地為一個青少年賽事頒獎。（網上圖片）

劉國梁在中國乒壇影響力不言而喻，他不止在東京奧運前，拉大隊到王楠名下的威海南海國家乒乓球訓練基地集訓，早前WTT乒乓球歐洲系列賽及突尼西亞站賽事，劉國梁沒有隨隊領軍，而是留在威海基地指導沒有出賽球手，並在王楠集訓基地舉辦的全國青少年乒乓球賽擔任頒獎嘉賓和跟小球手合照和交流。

東京奧運前王楠與丈夫郭斌宣布，奪得當屆金或銀牌的中國隊乒乓球手，每人會獲贈一間價值500萬人民幣以上的單位。結果中國隊在5個項目豪取4金3銀，奧運會後兩夫婦豪氣「找數」，7位球手馬龍、樊振東、許昕、陳夢、孫穎莎、王曼昱和劉詩雯全部有獎，連兩位主教練秦志戩和李隼同樣獲贈每人一個單位。二人的豪氣搶盡眼球，心水清球迷都知道他們這樣做只是想借國乒來宣傳自己的乒乓球訓練基地，可以當成是推廣費，但王楠與劉國梁長年「互利互惠」，難免有瓜田李下之嫌。