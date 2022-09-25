火炭行山｜駿洋邨後山行上坳背灣　遠眺火炭美景原路折返

今次路線適合住在火炭的朋友，行程非常單調卻有挑戰性，一直向上走斜路，但景觀開揚，可遠眺火炭一帶的風景，同時起點也是終點。



在桂地街花園旁的大渠邊的樓梯上走，看見第一個分支便右轉，之後再次遇上分支走左邊。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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之後一直都沿路向上行會看見陳舊的山尾村的路牌，最後留意右方「隱藏了的坳背灣路牌」便原路回程了。一直上山真的有點吃力！（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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【本文獲「雞丁暟遊天下」授權轉載。】