雲高爾叫曼聯目標諗清楚先轉會 稱活華特下台或帶來新氣象
撰文：顏銘輝
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傳曼聯有意羅致阿積士的荷蘭國腳中堅祖利安添巴（Jurrien Timber），但荷蘭國家主帥雲高爾叫添巴想清楚，萬一轉會後失去正選，就不太明智。雲高爾還表示，曼聯管理層換人，新行政總裁李察阿諾特上場，可能會帶給球會轉變。
荷蘭周三出戰歐國聯對威爾斯，賽前教練雲高爾講起盛傳獲得曼聯青睞的中堅祖利安添巴，他說：「我覺得添巴有能力踢英超，這個不是問題。不過，如果他決定現在行這一步，就是一個問題。（如果沒有正選）那就不是明智的決定，我覺得他一定要上場踢波。」早前有報道指，添巴擔心今夏過檔曼聯後，未必可以馬上適應英超，無法站穩正選，影響出戰世界盃的機會。
雲高爾在2014至2016年教過曼聯，贏過足總盃，及後宣布退休，到去年復出第三度執掌荷蘭國家隊。雲高爾並非首次「倒曼聯米」，他之前曾勸坦赫格考慮清楚才教曼聯，建議他去一間真正的足球球會而非商業球會。如今坦赫格已經上任曼聯主帥，那麼雲高爾又有什麼看法？他說：「現在他們有新的管理層，以前是活華特，現在的是李察阿諾特，這樣會有分別的，我們要拭目以待。坦赫格很有信心，我還能以什麼身份再多講呢？」
70歲的雲高爾在4月時透露，患上前列腺癌，但堅持繼續帶隊出戰世界盃。被問到病情時，他回應：「這個不是談論我病情的時候，但我可以向你保證，我可以處理得到的。因為這班球員是給我的一份禮物，在我的執教生涯之中，從未有過這樣一班球員。」
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