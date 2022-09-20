麥巴比拒為國家隊影硬照 成功爭取法國足總妥協談判
撰文：顏銘輝
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正在備戰歐國聯的法國國家隊發生兵變，主將基利安麥巴比周一發聲明，拒絕參與周二的國家隊拍攝活動，因為法國足總未有改變跟球員的肖像權協議。麥巴比這樣一鬧，成功爭取！法足總宣布，承諾盡快修改綁定國腳的肖像權協議。
法國國家隊周二安排了拍攝活動，為14個國家隊贊助商拍攝照片。不過，23歲的麥巴比在前一日發聲明，拒絕參與拍攝。聲明稱：「在足總拒絕修改球員肖像權協議後，麥巴比決定不會參與安排好的照片拍攝活動。麥巴比及其經理人對於無法在世界盃前達成協議感到遺憾。」
據法國傳媒透露，法國國家隊的贊助商包括KFC、Uber Eats、可口可樂及網上博彩公司Betclic，而麥巴比不願意為快餐及博彩公司宣傳。麥巴比在今年3月已經杯葛過國家隊贊助商的宣傳，因為他不希望跟某些品牌站台。
麥巴比希望國腳未來能夠參與決定國家隊贊助商。麥巴比向來將國家隊的贊助收入捐給慈善機構，相信他拒拍硬照不是因為錢，而是基於道德及倫理上的考慮。
面對麥巴比的反對，法國足總周一也作出回應，表示會正視這個問題，盡快檢討與球員的肖像權協議。法國足總聲明稱：「球隊領袖、足總主席、教練及市場部門經過正面的交流後，足總同意盡快檢討球員的肖像權協議。」
據《ESPN》消息，法國足總主席拿格特（Noel Le Graet）周一馬上與主帥迪甘斯、球員代表洛里斯、華拉尼及麥巴比見面，商談了45分鐘。其他球員告知拿格特及迪甘斯，他們與麥巴比站在同一陣線，也想足總尋找贊助商時徵詢他們的意見，以免跟自身的贊助有衝突。會談結束後，各方都同意修改肖像權協議。
法國會在11月到卡塔爾開始衛冕世界盃之旅，而在今個國際賽期，他們要出戰歐國聯，先對奧地利，之後對丹麥。
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