港足｜相隔3年再於主場球迷前獻技　12264人入場　香港0：0緬甸

香港足球隊睽違1040天終於再迎來有觀眾入場的主場賽事，周六晚（24日）在香港大球場的國際友誼賽對緬甸，賽事吸引12264人入場，絕佳氣氛下，港隊卻未能繼周三的閉門友賽後再勝緬甸，雙方賽和0：0。



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雖然港隊周三（21日）才在旺角大球場，與緬甸閉門合演友賽，但外界普遍將之視為今日一戰的熱身，畢竟港隊上一次在有球迷入場之下在主場作賽，已要追溯至2019年11月19日，當時香港隊在香港大球場上演的亞洲盃外圍賽迎戰柬埔寨，並憑着夏志明及羅拔圖的入球，以2：0擊敗對手，當時入場人數為6497人。

今日一戰入場人數較3年前增近一倍，由北看台到東看台底層都幾近滿座，入場人數達12264人，雖然未達主帥安達臣所希望的2萬人，但這數字已相當理想，直逼2019年9月10日世界盃外圍賽第二輪對伊朗的入場人數（13942人）。

相隔近3年，港隊已換上新主帥安達臣，不少球員也是第一次在主場球迷面前獻技；另外，足總亦邀來唱作歌手湯令山（Gareth Tong）為港隊創作新主題曲《Everything》，並在賽前播放，獲球迷報以掌聲。

今場亦是《國歌法》立法以來的第一場港隊主場賽事，在開賽前奏國歌的環節，仍傳出短短兩秒噓聲，但很快便歸於平靜，有一小隊警察在觀眾席中央視察，及後一邊拍攝觀眾席一邊離開，遭部份觀眾喝倒采。

賽前有警察拍攝在場球迷。（袁志浩攝）

賽事隨即展開，球迷又即時投入比賽氣氛，「We are Hong Kong」之聲響徹全場。港隊比起日前以2：0擊敗緬甸一仗的正選陣容，今場只在一個位置作調動，以梁冠聰取代黃梓浩，其餘位置則不變。香港隊早段牢牢壓制緬甸，7分鐘，黃洋右路犄角位斬中，陳肇鈞躍起迎頂被門將接實。10分鐘這位未有班落的港將再有一次入球機會，他在禁區內快射僅僅斜出。在右路相當活躍的羅梓駿頻頻壓前進襲，多次傳中都帶來威脅。

14分鐘，簡嘉亨在禁區頂遭侵犯，搏得一記離門約20碼的罰球，鞠盈智主射被門將飛身救出，29分鐘孫銘謙小禁區頂一射省中對手出底線；僅1分鐘陳肇鈞再一次於門將獲得機會惟皮球太「黐腳」致射門無力，被門將輕易沒收，兩軍半場互無紀錄。

國際友誼賽：香港對緬甸。（李澤彤攝）

換邊後，緬甸終由後備入替的伊連特作出客軍的全場第一次射門；港隊表現較上半場稍有失色，61分鐘，安達臣終一口氣換入三人，以費蘭度、鄭兆均和馮慶燁，入替簡嘉亨、羅梓駿和艾里奧。68分鐘，港隊在左路近底線搏得罰球，鞠盈智開出皮球貼門，惟門前港將全漏，皮球直出另一邊底線。

及後港隊再換入艾力士及鄭展龍希望加強攻力，惟最終未能撕破緬甸防線，無緣取得兩連勝，雙方戰成0：0完場。

+ 6

雖然港隊未能獲勝，但一眾港將賽後仍獲全場球迷報以雷動掌聲及歡呼聲，眾將繞場向球迷致謝時，部份球員更隨球迷一同以打氣的節奏拍手，而葉鴻輝離場時，也獲全場不停叫喊其名字。