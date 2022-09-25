港足︱黃洋賽後隨球迷打氣：望集氣走到尾　孫銘謙受一件事感動

香港足球代表隊主場跟緬甸踢成0：0，完場後球迷久未散去，港足球員也繞場一周致謝。如此漂亮畫面在相隔3年後再次映入眼簾，令老將黃洋與22歲的孫銘謙，各有體會。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

港足雖然沒法向12264名主場球迷送上勝仗，但完場後大部份觀眾未有即時離開，全場仍然齊心地拍掌、高呼「We are Hong Kong」及大唱「香港隊勁揪」。港隊上下也慢慢圍繞球場行了一圈，「老大哥」黃洋走到港隊站立打氣區前時，也忍不住跟着節拍張開雙手，跟球迷一起打氣。

港足緬甸互交白卷 主帥向球迷道歉 炮轟對手踢法保守

相隔3年再於主場球迷前獻技 12264人入場 香港0：0緬甸

+ 1

黃洋：「亞洲盃是香港球迷的世界盃」

38歲的他透露，賽前已明白今場比賽的意義，並不止於友賽緬甸這麼簡單，而是香港球迷久違了3年的回憶。今年11月便是卡塔爾世界盃決賽周，黃洋有感而發，希望香港球迷關注外國球隊之餘，也可以留意香港隊。

黃洋（紅衣6號）賽後忍不住隨球迷節拍張開雙手。（袁志浩攝）

「明年的亞洲盃決賽周，就是屬於香港球迷的世界盃，希望有今次令全港球迷聚首一堂的機會，可以集到氣走到最尾。」

港足歡送助教安尼頓 留港25年視球員如家人 寄語繼續變強

黃洋希望球迷繼續關注港隊，更稱明年亞洲盃，就是香港隊的世界盃。（袁志浩攝）

孫銘謙：想以勝仗報答球迷，想多謝每一個人

至於踢足全場的22歲中鋒孫銘謙，90分鐘內於前線不嬲奔跑創造機會，尾段也多次主動執波予緬甸隊守門員，避免對方浪費時間，以爭取更多入球機會。他說是源於自己「好想好想好想贏」，以報答球迷支持，「主場在歡呼下踢波，是一件好『正』的事，也很光榮、榮幸。」

孫銘謙尾段不時主動執波，爭取更多時間進攻。（袁志浩攝）

+ 1

疫情前只曾為大港腳於主場披甲18分鐘的他，相隔3年再感受香港大球場氣氛，特別感觸，「外國比賽球迷可能未完場就走，但我們的球迷願意留低，即使我們行了一段時間，他們都肯等，這給我們很大支持。所以很想慢慢行，盡自己責任去多謝每一個人。」

完場一刻，孫銘謙仰天長嘆。（袁志浩攝）

+ 1

更多港足相關報道：