網球｜薩姆索諾娃奪兩月內第三冠　鄭欽文屈居亞軍仍創兩中國紀錄

日本東京舉行的泛太平洋網球公開賽決賽，中國球手鄭欽文以兩盤5：7，不敵近月狀態火熱的俄羅斯裔選手薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova），屈居亞軍。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

薩姆索諾娃奪得生涯第四座WTA巡迴賽冠軍。（Getty Images）

薩姆索諾娃在這次賽事的晉級之路上，已分別擊敗中國球手王欣瑜與張帥，並在決賽上遇上同樣來自中國的19歲選手鄭欽文。雙方在第一盤保住各自頭5輪發球局，戰至5：5後薩姆索諾娃成功破發，並再次保住自己發球局，率先以7：5贏得首盤。

第二盤在雙方互有一局破發下，再次戰成5：5平手，薩姆索諾娃再次把握機會連贏兩局，再贏一盤7：5，成功奪得自己生涯第4座WTA巡迴賽冠軍，亦是自己近兩個月內第3座冠軍。

鄭欽文雖然落敗，然而世界排名仍將大幅上升。（Getty Images）

鄭欽文在打入決賽時已成為中國首名打進巡迴賽單打決賽的20歲以下球手，獲得亞軍後，她亦將成為首位殺入世界排名前30位的20歲以下中國球手。