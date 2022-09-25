網球｜薩姆索諾娃奪兩月內第三冠 鄭欽文屈居亞軍仍創兩中國紀錄
撰文：黎建明
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日本東京舉行的泛太平洋網球公開賽決賽，中國球手鄭欽文以兩盤5：7，不敵近月狀態火熱的俄羅斯裔選手薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova），屈居亞軍。
薩姆索諾娃在這次賽事的晉級之路上，已分別擊敗中國球手王欣瑜與張帥，並在決賽上遇上同樣來自中國的19歲選手鄭欽文。雙方在第一盤保住各自頭5輪發球局，戰至5：5後薩姆索諾娃成功破發，並再次保住自己發球局，率先以7：5贏得首盤。
第二盤在雙方互有一局破發下，再次戰成5：5平手，薩姆索諾娃再次把握機會連贏兩局，再贏一盤7：5，成功奪得自己生涯第4座WTA巡迴賽冠軍，亦是自己近兩個月內第3座冠軍。
鄭欽文在打入決賽時已成為中國首名打進巡迴賽單打決賽的20歲以下球手，獲得亞軍後，她亦將成為首位殺入世界排名前30位的20歲以下中國球手。
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