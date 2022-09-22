網球｜大坂直美日本主場出戰 兩戰合共打5分鐘再因同一毛病退賽
撰文：黎建明
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前世界排名第一日本網球手大坂直美，主場出戰泛太平洋網球公開賽，次輪比賽前，因腹部不適，選擇退賽。
大坂直美曾在2019年泛太平洋網球公開賽奪冠，今屆首圈賽事大坂直美因對手受傷退賽，只上陣5分鐘便晉級。
兩日後，她原定第二輪迎戰巴西球手赫特瑪雅（Beatriz Haddad Maia），賽前突宣布因病退賽，赫特瑪雅自動晉級八強。
大坂直美隨後發聲明指，「我很遺憾今天未能作賽，能在日本球迷前出戰泛太平洋網球公開賽是我的榮幸，但我的身體不容許我今天作賽。感謝大家今個星期的支持，我們下年再見。」消息指，她是因為腹部疼痛退賽。
今次已非這位4項大滿貫冠軍因腹痛退賽，今年1月大坂直美已曾在墨爾本夏季系列賽1（Melbourne Summer Set 1）打入準決賽後，已曾因腹部受傷棄權。
大坂直美自從2021年公開自己受情緒問題困擾，一直未能重拾最佳狀態，上月舉行的美國網球公開賽首圈止步，世界排名已跌至第48位。
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